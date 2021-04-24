أبدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفهمة لاعتذار ناديي النصر والسيب عن خوض تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا “كوفيد ـ19 ” واطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد ـ19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بسبب ايقاف كافة الانشطة الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت ان هنالك ظروفا استثنائية نتيجة تأثيرات جائحة كورونا في السلطنة مما يفرض اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية للحد من انتشار الفيروس والمساهمة في السيطرة عليه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الآسيوي يبدى تفهمة لاعتذار ناديي النصر والسيب عن بطولة كأس الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.