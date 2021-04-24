منتخبنا الوطني الأول يؤكد مشاركته بالبطولة والتدريبات تتواصل في دبي

الثلاثاء القادم … سحب قرعة كأس العرب في الدوحة

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تأكيد مشاركة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في بطولة كأس العرب التي ستحتضنها العاصمة القطرية (الدوحة) في نهاية العام الحالي بمشاركة (٢٣) منتخبا عربيا ، حيث تقام هذه البطولة بتنظيم الاتحاد الدولي (الفيفا) بالشراكة مع الاتحاد القطري لكرة القدم قبل عام من استضافة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢ على اراضيها ، ويهدف الاحمر العماني للظهور بمظهر مشرف في هذه البطولة التي تأتي بعد الكثير من المنغصات التي مرت على الكرة العمانية سواء بغياب المنتخب عن المعسكرات فترة طويلة من الزمن قبل ان يعود في الربع الاول من هذا العام للتجمعات والمباريات الودية ، بالاضافة إلى إلغاء المسابقات الكروية بالسلطنة وتوقفها حتى نهاية سبتمبر القادم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩).من جانب آخر ، فقد قررت اللجنة المنظمة للبطولة إجراء القرعة في دار الاوبرا بالحي الثقافي (كتارا) بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء القادم وسط حضور محدود تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) الذي تسبب في تعطيل الكثير من جوانب الحياة على مستوى العالم .

المنتخبات المشاركة

يشارك في البطولة (٢٣) منتخبا وهي : عمان ، قطر ، البحرين ، الجزائر ، جزر القمر ، جيبوتي ، مصر ، العراق ، الاردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، فلسطين ، السعودية ، الصومال ، جنوب السودان ، تونس ، السودان ، سوريا ، الامارات ، اليمن .

الجدير بالذكر ، أن مباريات البطولة ستقام على ( ٦ ) استادات من ملاعب مونديال قطر ٢٠٢٢ .

التدريبات تتواصل

من جانب آخر ، يواصل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم تدريباته اليومية بمشاركة جميع اللاعبين على ملاعب الاتحاد الاماراتي لكرة القدم بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في المعسكر الخارجي الذي يتواجد فيه حاليا في إمارة دبي منذ ١٧ ابريل الحالي ، وهو المعسكر الثاني للفريق في دبي بعد المعسكر السابق الذي خاض فيه لقائين وديين أمام الاردن (صفر/صفر) وأمام الهند (١/١).