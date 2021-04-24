موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سان ماميس معقل بيلباو مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم الأحد الموافق 24 أبريل 2021 في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد مباراة أخرى قوية في نفس الجولة تجمع فريق برشلونة خارج ملعبه ضد فياريال، حيث يأمل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة يواصل بها الحفاظ على صدارة جدول الترتيب في ظل المطاردة الكبيرة له من قبل كلا من ريال مدريد، وبرشلونة على اللقب الغائب عن رفاق سميوني منذ موسم 2013-2014 حين حقق لقبه العاشر تاريخيا، وسينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو في مباراة قوية يأمل فيها رفاق سيموني تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات بعدما تمكن من تحقيق ثاني انتصاراته تواليا في الجولة الماضية على ملعبه واندا ميتربوليتانو ضد هويسكا بهدفين دون رد عن طريق كوريا، وكاراسكو ليواصل الحفاظ على الصدارة بعد الفوز ضد إيبار في الجولة قبل الماضية بخماسية دون رد عن طريق كوريا “كوريا”، لورنتي “هدفين”، وكاراسكو ليصل رصيده من النقاط إلى 70 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة تمكن فيها من تحقيق 21 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وخسر ثلاث، ويأمل الروخيبلانكوس في تحقيق الفوز ضد بلباو كما كان الحال في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشر، وانتهت بفوز أتلتيكو بهدفين سجلهما كلا من لورنتي وسواريز “من ركلة جزاء” مقابل هدف سجله مونيايين.

فريق أتلتيك بيلباو يواجه أتلتيكو مدريد ساعيا لتحقيق فوز غائب عن الفريق في المباريات السبع الأخيرة التي خاضها في الدوري الأسباني، وفي نهائي كأس ملك أسبانيا في مباراته قبل الماضية ضد برشلونة حين خسر برباعية دون رد ليخسر ثاني نهائي في البطولة في فترة قصيرة بعد خسارته نهائي الموسم الماضي الذي تم لعبه مؤخرا ضد ريال سوسيداد بهدف دون رد، وقد تعادل الفريق الباسكي سلبيا في آخر مبارياته التي خاضها ضد ريال بيتيس في الدوري الأسباني ليواصل نزيف النقاط في الليجا.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

8:00 توقيت الجزائر، وتونس.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، وسوريا.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبلباو