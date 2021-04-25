ريال مدريد يهدر نقطتين ثمينتين

ريال مدريد يهدر نقطتين ثمينتينخسر فريق ريال مدريد الإسبانى نقطتين ثمينتين فى مشواره الصعب نحو المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبى أمام ضيفه ريال بيتيس، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2020-2021.

بهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر والذى يواجه أتلتيك بيلباو في نفس الجولة مساء الأحد، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع غرناطة ويلتقى مع فياريال غدا، في حين يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

وفشل ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في مواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد على صدارة جدول الترتيب، ليبقى تواجده في الوصافة مهددا بشكل كبير ويبتعد نسبيا عن المنافسة على اللقب حال استمرار انتصارات الروخى بلانكوس وبرشلونة في المسابقة.

وشهدت المباراة عودة النجم البلجيكي إيدن هازارد للمشاركة كبديل لماركو أسينسيو في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، ليسجل ظهوره الأول منذ ما يزيد عن شهر وتحديدا خلال لقاء إلتشي يوم 13 مارس الماضى ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الليجا، والذى حسمه الفريق الملكى بنتيجة 2-1.

وخاض ريال مدريد مواجهة ريال بيتيس بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: كورتوا / خط الدفاع: ناتشو - فاران - ميليتاو – كارفاخال / خط الوسط: إيسكو - كاسميرو – مودريتش / خط الهجوم: أسينسيو – كريم بنزيما – رودريجو.

