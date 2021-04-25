ليفربول: الملاك يرفضون عرضا ضخما بقيمة 3 مليارات إسترليني لبيع النادي

انتقل بعض مشجعي ليفربول إلى Twitter لإبداء رد فعلهم على تقرير صحيفة (ميرور) هذا المساء عن رفض مجموعة فينواي الرياضية الأمريكية عرضا ضخما لبيع النادي، ووفقًا لتقرير نُشر في (ميرور) في الساعة 5 مساءً اليوم، رفض مالكو ليفربول، Fenway Sports Group، عرضًا بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني تقريبًا للنادي، تم تقديم العرض من الشرق الأوسط قبل أن يشارك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري السوبر الأوروبي المتوقف قبل بدايته.

مشجعوا ليفربول ليسوا سعداء في الوقت الحالي

بعض مشجعي ليفربول ليسوا سعداء بما يحدث للنادي الآن، و فينواي الرياضية الأمريكية لا تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، على أرض الملعب يعاني فريق الريدز من كثرة النتائج السلبية والهزائم المتتالية في مختلف البطولات، أيضًا لقد ضاعت فرص الريدز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، والآن هناك فرصة لكي ينهوا في المراكز الأربعة الأولى والمشاركة والموسم المقبل في رابطة أبطال أوروبا.

إقصاء الريدز من دوري أبطال أوروبا

كما تم إقصاء الريدز من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ريال مدريد الذي تفوق على الريدز طولا وعرضا ولم يبدي لاعبوا liverpol أي روح حماسية من اجل إنهاء الموسم بإحدى البطولات أو الألقاب المنتظرة من طرف الجماهير، كما أعطى بعض مشجعي ليفربول رأيهم في التقرير الناشئ عن FSG رفض عرضًا كبيرًا من اجل بيع النادي، وفيما يلي بعض أفضل التعليقات الخاصة بجماهيرالريدز على تويتر: