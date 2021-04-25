نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتعثر ويتعادل سلبيا أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد تتضاءل آماله في تحقيق اللقب حيث تعادل فريق المدرب زين الدين زيدان دون أهداف على أرضه أمام ريال بيتيس، ويتأخر ريال مريد بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي سيلعب ضد أتليتك بلباو يوم الأحد، ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الريال لكن بمباراتين مؤجلتين، ويعتبر ريال بيتيس النادي الوحيد في تاريخ الدوري الإسباني الذي لم يسجل عليه أي هدف في أربعة مباريات متتالية على ملعب نادي ريال مدريد، حيث في رصيده تعادلين وانتصار في مباراتين.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بمحاولات محتشمة من كلا الفريقين، وكانت الفرصة الأولى للريال عند الدقيقة (14)، عن طريق أسينسيو بتسديدة جانبت القائم العلوي، بعدها تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة من إيسكوا مرت أمام مرمى بيتيس، محاولات بن زيمةهزيمةزينةعزيمةزعيمة لم تنجح تصويبة قوية عند الدقيقة (24) لكن حارس بيتيس كلاوديو كان لها بالمرصاد، بيتيس حاول التسجيل عن طريق سيرجيو كاناليس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة الثامنة والعشرون لكن الكرة مرت بجانب القائم، مع الدقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول أهدر بن هزيمة فرصة محققة للتسجيل بعد تلقيه كرة في وسط الدفاع، وبتسديدة قوية جانبت القائم العلوي لمرمى بيتيس.

في الشوط الثاني للمباراة كانت هناك محاولات من كلا الفريقين لكن لم ترقى لتسجيل الأهداف، حيث كاد رودريجو أن يسجل هدف التقدم إلا أن كورته اصطدمت بالقائم، كما فشل لاعب بيتيس رودريجيز من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 59 حيث انفرد بالحارس كورتوا لكن تسديدته كانت ضعيفة بين يدي الحارس، كما تألق كورتوا حارس الريال في التصدي للكرة عندما انفرد به لاعب بيتيس بورخابورمابورها إيجلاسياس عند الدقيقة (65)، كل محاولات كلا الفريقين لم تأتي بالجديد رغم دخول إيدن هازارد كبديل في الدقيقة (77) لينتهي لقاء ريال مدريد ضد بيتيس بالتعادل السلبي 0-0.

الامور الإيجابية لريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس

ومن الأمور الإيجابية لريال، الذي تغلب على قادش يوم الأربعاء ليتقدم إلى الصدارة قبل أن يرد أتليتيكو بالفوز علي ويسكا يوم الخميس، عودة إيدن هازارد بعد الإصابة، وتم تقديم صانع الألعاب البلجيكي كبديل في الدقيقة 77 في أول ظهور له في الدوري منذ 13 مارس.

رئيس الريال فلورنتينو بيريز يؤكد على الدوري الأوروبي

القادم لريال مدريد هو مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام نادي هازارد السابق تشيلسي يوم الثلاثاء (20:00)، وقال رئيس ريال فلورنتينو بيريز، الذي كان أحد أكثر المدافعين عن مشروع الدوري الأوروبي المثير للجدل، لصحيفة AS الإسبانية يوم السبت أن تلك الأندية المؤسسة لديها “عقود ملزمة ولا يمكنها المغادرة” ولم يؤكد بقاء او مغادرة ريال مدريد.