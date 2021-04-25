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عمر شويل - جدة تصدر موعد برنامج الدوري مع وليد في رمضان 1442 على قناة SBC اس بي سي السعودية قائمة اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم وإعلان الإعلامي وليد الفراج عن تقديم برنامج الدوري مع وليد في رمضان للمرة الأولى منذ 11 عامًا بسبب استمرار مباريات الدوري السعودي والمباريات الخليجية خلال أيام الشهر الكريم.

برنامج الدوري مع وليد في رمضان

ويحظى برنامج الدوري مع وليد على قناة SBC اس بي سي السعودية بجماهيرية وشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية لما يستضيفه الإعلامي وليد الفراج من كوادر كبيرة ذات ثقل لدى مشجعي الكرة السعودية على غرار النقاد الرياضيين عادل التويجي وغرم العمري وجمال عارف وحامد البلوي ونزيه النصر وعادل الملحم ومحمد فودة.

وتمنح قائمة النقاد الرياضيين الأشهر في المملكة العربية الفرصة استعراض كافة الآراء والتحليلات لأداء الفرق خلال المواجهات ويعبر عن رؤية كافة الجماهير ما يعزز من ثقتهم في برنامج الدوري مع وليد، ويؤدي لتزايد معدلات البحث عن موعد برنامج الدوري مع وليد في رمضان، خاصة عقد انتهاء مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد الدوري مع وليد في رمضان 1442

وعن موعد الدوري مع وليد في رمضان 1442 أوضح الإعلامي وليد الفراج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر” أن موعد عرض برنامج الدوري مع وليد الأول على قناة SBC اس بي سي السعودية يومياً في تمام الساعة 1:00 صباحاً، فيما يتم إعادة عرض الحلقة يومياً في تمام الساعة ال9:00 صباحاً.