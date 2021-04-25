الأهلي يضرب إنبي بثلاثية.. ويواصل تضيق الخناق على الزمالك

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر التي تم تأجيلها نظرًا لمشاركة المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الأهلي يضرب إنبي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول ليحقق الفوز على حساب الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء السبت.

ملخص مباراة الأهلي وانبي

وبدأ المارد الحمر القاء بضغط كبير على نظيرة البترولي في بداية الشوط الأول حتى تمكن لاعبه حسين الشحات من تسجيل الهدف الأول لأبناء الجزيرة في الدقيقة الأولي من عمر المباراة، وبعد دقيقتين من احرازه الهدف استطاع أن يصنع فرصة في الدقيقة الرابعة لمهاجم الفريق محمد شريف ليسكنها في شباك كبير العائلة البترولية، ليتفوق الأهلي في الخمس دقائق الأولي بهدفين دون مقابل.

وتمكن أبناء صالح سليم من زيادة الفارق بينه وبين الفريق البترولي قبل نهائية الشوط الأول بعده دقائق من أحرزا الهدف الثالث عن طريق لاعب خط الوسط عمرو السولية بعد تمريرة رائعة من صناع ألعاب الفريق محمد مجدي ” أفشقة ” من ركنية من ناحية اليسار.

وانتهي الشوط الأول لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وكانت جماهير الأهلي تعتقد أن الفريق سيواصل ضغطه و تضييق الخناق الذي بدأه في الشوط الأول، لكن أداء الشياطين الحمر خيب أمال عشاقه، وظهر عكس بداية اللقاء تمامًا.

استغل فريق إنبي تراجع الاهلي الملحوظ في الشوط الثاني، وذلك نظرًا لكثرة المباريات التي يخوضها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، حيث يخوض أبناء التتش مباراة كل 72 ساعة، وأسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء تمكن مدافع الفريق البترولي رامي صبري من إحرازها.

وبعد الفوز الذي حققه الأهلي على إنبي رفع رصيده إلى 33 نقطة ليحافظ على المركز الثاني ويقترب أكثر من منافسه التقليدي الزمالك، الذي يأتي على صدارة الترتيب بـ 36، بينما توقف رصيد الفريق البترولي عند 24 نقطة، لكنه لم يحافظ على المركز التاسع الذي كان يحتله قبل اللقاء، بل تراجع إلى المركز الحادي عشر.