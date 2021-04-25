القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الانجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يهتم فئة كبيرة من مشجعي كرة القدم بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في أولي مباريات الذهاب لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، سيكون الملعب المخصص لهذه المباراة هو ملعب الفريدو دي ستيفانو بمدينة مدريد في إسبانيا، والمباراة ستكون مذاعة علي قنوات وهي قنوات رياضية مشفرة تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا إلا أنه هناك بعض القنوات الأخري ستنقل أحداث مباراة الريال وتشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الانجليزي

سيتم نقل أحداث مباراة الذهاب بين فريقي ريال مدريد الأسباني وفريق تشيلسي الانجليزي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وقد تم اختيار المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق علي المباراة، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل مباراة نصف النهائي وهناك أيضا بعض القنوات الأجنبية التي ستنقل المباراة من أهمها:

قناة Sky Sport 1 HD Germany احدي القنوات الألمانية وتبث هذه القناة علي القمر Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا وسيكون تردد القناة 12031 باستقطاب أفقي ومعامل التصحيح 3/4 ومعامل الترميز 27500 قناة BT Sport 2 HD تعتبر قناة انجليزية وتبث هذه القناة علي القمرAstra 2A/2B/2D وسيكون تردد القناة 12515استقطاب افقي ومعامل الترميز 22000 قناة M4 Sport HD Hungary المجرية تتواجد علي القمر Eutelsat W1 وسيكون تردد القناة هو 11958 استقطاب عمودي معامل ترميز 27500

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الانجليزي

استطاع فريق ريال مدريد أن يصعد إلي الدور نصف نهائي من دوري أبطال أفريفيا، بعد فوزه علي فريق ليفربول وكان ذلك في مباراة الذهاب 3/1 وتعادل سلبيا معه في مباراة العودة التي أقيمت في الانفيلد بينما فريق تشيلسي قد استطاع الصعود بعد تخطيه فريق بورتو البرتغالي والفوز عليه ذهاباً وإياباً 2/0 وستبدأ مباراة نصف النهائي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء القادم بتوقيت مصر.