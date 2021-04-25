نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد مجانا اليوم الأحد في الدوري الانجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عبر موقع ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، في المباراة البارزة التي تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المنافسة علي ارضية ملعب ايلاند رود، حيث يأمل مان يونايتد في تحقيق الفوز والإبتعاد عن أقرب منافسيه، فيما يطمح الفريق المضيف في خطف الإنتصار من خلال استغلال عامل الأرض لتحسين مركزه في الدوري، وفي سطور هذا المقال نقد لكم قائمة بالقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة التي تجمع بين مان يونايتد في مواجهة نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 25/4/2021، وذلك لخوض منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تبدأ أحداث الشوط الأول بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية وذلك عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر والسودان، وعند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

يمكن مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد ليدز يونايتد بث مباشر عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث تمتلك باقة بي إن حقوق البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، وقد تم تخيص قناة beIN 4K HDR، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت بريموم beIN Sports 1 HD Premium لتعرض أحداث ومجريات المباراة بشكل حصري، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق أحمد البلوشي، فيما سيتم نقل المباراة أيضا على العديد من القنوات الرياضية الاجنبية المفتوحة المتوفر على مختلف الأقمار الصناعية، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم هذه القنوات والترددات الخاصة بها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد اليوم مجانا

نوفر لكم القنوات المجانية والمفتوحة التي ستنقل لقاء مان يونايتد ضد ليدز يونايتد بث مباشر، حيث أعلنت قناة S Sport 1 (turkey) HD عن عرض المباراة مجانا ويمكن استقبال تردد القناة على قمر تركسات 42.0e، وبتردد 12188 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب عمودي، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر شاشة قناة Idman TV Azerbaijan بشكل مفتوح ويمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي الأذري 46.0e، وبتردد 11175 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد اليوم علي الهوت بيرد

نقدم لكم قائمة بالقنوات الرياضية المتوفرة على القمر الصناعي الهوت بيرد، والتي ستبث وتعرض المباراة المرتقبة التي تنطلق قريبا، والتي يلتقى فيها مان يونايند بخصمه ليدز يونايتد.

تردد قناة Canal Plus 4k Poland على Hotbird 13.0°E – 10719 V 27500

تردد قناة Setanta Sports Ukraine HD على Hotbird 13.0°E – 12437 H 29900

تردد قناة Canal Plus Sport Poland HD على Hotbird 13.0°E – 11278 H 27500

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 66 نقطة، بينما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز العاشر في جدول الدوري ويمتلك في رصيده 46 نقطة.