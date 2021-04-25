نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والوحدات القادمة 26 أبريل 2021 ومشاهدتها عبر منصة GSA live في المقال التالي
موعد مباراة النصر والوحدات، حيث يلتقي الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة، بدوري أبطال أسيا من دور المجموعات، ويستضيف استاد مدينة الملك سعود الرياضية، أحداث اللقاء المنتظر بين الأشقاء، ويدخل النصر اللقاء وهو متربع على قمة المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الرابعة أمام نادي فولاد، ويسعى لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي، والوصول إلى النقطة الحادية عشر، والعبور إلى الأدوار العليا عن طريق مباراة الوحدات، ومن المهم أن نذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهذه هي النقطة الوحيدة التي تحصل عليها نادي الوحدات بالبطولة حتى الآن.
وفي المقابل يسعى نادي الوحدات الأردني لخطف الفوز وانتزاع الثلاث نقاط، وتعديل وضعه بالمجموعة، وتغيير الشكل الذي ظهر به في المباريات السابقة، حيث أنه يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، ويريد الإبقاء على آماله في الصعود وحجز إحدى بطاقتي التأهل، وإن كان هذا الأمل ضعيف لكن ليس مستحيل في عالم كرة القدم، واللاعبون يعلمون ومن قبلهم الجهاز الفني أن خسارة مباراة النصر تعني الخروج بشكل رسمي من البطولة، وهو ما سيجعل المباراة غاية في الصعوبة والندية.
موعد مباراة النصر والوحدات
يستضيف استاد مدينة الملك سعود الرياضية أحداث اللقاء العربي، وذلك غداً الاثنين الموافق 26 أبريل 2021، وتقام المباراة حسب التوقيتات التالية:
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والأردن.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 18:00:- الساعة السادسة حسب التوقيت العالمي جرينتش.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
- تنقل المباراة على تطبيق GSA live.
- ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.
بطاقة مباراة النصر ضد الوحدات
|المباراة
|النصر – الوحدات
|البطولة
|دوري أبطال أسيا
|الموعد والتوقيت
|الاثنين 26 أبريل – التاسعة بتوقيت السعودية والأردن
|الملعب
|استاد مدينة الملك سعود الرياضية
|القنوات الناقلة
|GSA live
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