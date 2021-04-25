إصابة مدرب المنتخب المصري حسام البدري بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إصابة حسام البدري، مدرب منتخب "الفراعنة" بعدوى فيروس كورونا. وجاء ذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها المدير الفني لمنتخب مصر عقب إصابة ابنته بكوفيد-19.

ويخضع حسام البدي للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة. وتولى البدري قيادة منتخب "الفراعنة" خلفا للمكسيكي خافيير أغيري الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخروج المبكر من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وتمكن مدرب الأهلي المصري السابق قيادة منتخب بلاده لبلوغ منافسات "كان 2022" المقرر إقامتها شتاء العام المقبل. وسيكون أمام المنتخب المصري مع البدري تحديات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي تنطلق في يونيو المقبل. المصدر: "الاتحاد المصري لكرة القدم"

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