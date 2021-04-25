الموت يغيب عماد مجاهد (أبو بلال) إخصائي العلاج الطبيعي بنادي النصر بعد ٣١ عاما في خدمة الكرة العمانية

كتب ـ صالح البارحي :

فجع الوسط الرياضي مؤخرا بسقوط واحد من الشخصيات الرياضية المؤثرة في مسيرة الكرة بنادي النصر … واحد ممن عاشوا افراح وأتراح القلعة الزرقاء … بل ساهم في صناعة تاريخ كروي مميز لهذا النادي العريق خلدته الالقاب والانجازات التي عانقها ابناء الملك النصراوي حتى اللحظة … حيث غيب الموت المرحوم بإذن الله تعالى المصري عماد مجاهد (أبو بلال) إخصائي العلاج الطبيعي بنادي النصر بعد صراع مع مرض كورونا (كوفيد ١٩) لم يمهله طويلا … فقد كانت عشرة ايام فقط كافية لسقوط أحد المخلصين لمهنته في مشهد أحزن الوسط الرياضي بالسلطنة عموما ونادي النصر إدارة ولاعبين وجماهير على وجه الخصوص، فقد قضى هذا الرجل قرابة (٣١) عاما في خدمة النصر بذات مهنته التي اخلص لها منذ ان وطأت قدماه أرض السلطنة في العام ١٩٩٠ … عاصر الكثير من المدربين ومن النجوم الذين مروا على الفريق الازرق … وكان رفيقا لكل ادارات النادي منذ تلك الفترة … كان أبا وأخا وصديقا للجميع … لم يتوان يوما في تقديم عصارة جهده وخبراته لنادي النصر الذي حقق معه ( ١٥ ) لقبا .. انقسمت بين ( ٤ ) ألقاب للدوري و ( ٥ ) ألقاب للكأس الغالية … بطولتان للسوبر والنخبه .. بطولة واحدة في كأس مازدا .. ( ٤ ) ألقاب في كأس الخريف .. رحلة طويلة ومشوار رائع لن ينسى في أروقة نادي النصر .. رحم الله ابو بلال وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .

تكريم وتخليد لذكرى الراحل

قال مدين أحمد حبظة أمين السر العام بنادي النصر عن رحيل المغفور له عماد مجاهد : بلا شك كانت صدمة كبيرة لنا ، فهو بمثابة الاخ والصديق والاب للجميع ، عاش معنا اغلب أفراح النصر وساهم فيها بشكل مباشر ، الكثير من الاجيال التي مثلت النصر مرت عليه بداية من التسعينات .. وهذا في حد ذاته امر يدعونا ان نعتبره واحدا من ابناء النصر الاوفياء المخلصين … المرحوم كون لنفسه قاعدة جماهيرية في السلطنة بسبب دماثة خلقه ونجاحه في عمله .. منذ بداية التسعينات وحتى بداية الالفية كان ابو بلال من افضل اخصائيي العلاج الطبيعي في السلطنة وتواجد معه عدد من الاجهزه الحديثة وقتها وكان اغلب لاعبي اندية محافظة ظفار يتعالجون معه فترات اصاباتهم … قام بتأهيلهم بأفضل الاجهزه ولله الحمد وله فضل كبير في تأهيل اللاعبين ليس فنيا فقط وإنما نفسيا … حيث كان من افضل الاشخاص الذين يتعاملون مع اللاعبين في الجوانب النفسية وتحفيزهم لتقديم الافضل … فله منا خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة .

وعن سبب تسمية الصالة الرياضية في النادي باسم ( صالة ابو بلال للعلاج الطبيعي ) أجاب امين السر العام بالنادي : هذا اقل تقدير لهذا الرجل الذي قضى اكثر من (٣١) عاما في خدمة النادي ، هذا المكان هو عبارة عن المكتب الخاص به لعلاج اللاعبين فيه وتأهيلهم ، كانت اهم اولوياته مع كل ادارة تستلم النادي ضرورة تزويده وتحديث الاجهزة والمعدات التي تتناسب مع المرحلة المقبلة ، كان يعتبر بأن ما يحدث في هذه الغرفة لا يخرج من داخلها وهي من الاسرار التي يجب المحافظة عليها ، حيث ان بعض اللاعبين قد يكون لديهم سوء فهم مع المدرب وبمجرد جلوسه مع هؤلاء اللاعبين تذوب كل الخلافات من خلال حديثه معهم وتحفيزهم ونصحهم فقد كان له دور كبير في احتواء اللاعبين رحمة الله عليه ، لذلك جاء قرار مجلس الادارة بتسمية هذه الصالة باسمه هو بمثابة التكريم له وتخليد ذكرى الرجل المخلص الذي لم نشعر يوما من الايام بأنه شخص اجنبي إطلاقا وهذا اقل ما نقدمه له تقديرا وعرفانا لمسيرته الحافلة مع النادي ، فقد كانت ادواره تفوق مهمته الرئيسية فقط ، فقد كان يقوم بكل ما يستطيع القيام به خدمة لنادي النصر الذي كان يعتبره بمثابة بيته الاول ، رحم الله ابو بلال وتغمد روحه بواسع رحمته إنه سميع مجيب الدعاء .