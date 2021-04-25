كلوب: عانيت بشدة من الأجواء التي أحاطت بدوري السوبر الأوروبي

لندن ـ د. ب. أ: اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بأنه عانى من “تحطم” سمعة النادي عقب مشاركته في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يفشل مخطط إطلاق البطولة من الأساس. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله “الوضع كان صعبا بالنسبة لي في الحقيقة ، لأنني وجدت صعوبة في تقبل بعض ردود الفعل”.وأضاف “لا أهاجم المعارضين للبطولة أو المحتجين، كان فوزا عظيما لمشجعي كرة القدم، أريد ان أوضح الأمر من البداية”.وأشار “اتفقت معهم في احتجاجاتهم، قلت هذا لملاك النادي، الجزئية التي عانيت من خلالها هي رؤية النادي الذي أحبه والذي أطلق عليه بيتي، يتحطم”.

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