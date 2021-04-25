بيريز يهاجم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

مدريد ـ د. ب. أ: هاجم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسه ألكسندر سيفرين في تداعيات مستمرة عقب انهيار مقترح بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي كان يفترض أن يرأسه، وقال بيريز لصحيفة “آس” الإسبانية :” سلوك رئيس الاتحاد الأوروبي كان أقل من اللائق، بل الأكثر أنه جاء من رئاسة مؤسسة تروج لكرة القدم وقيمها”.وأضاف :”كل شيء حدث كان مؤسفا، بما في ذلك الإهانات والتهديدات، قوة الأمر فاجئتنا”.

ودافع سيفرين بقوة عن موقف الاتحاد الأوروبي كمنظم لكرة القدم الأوروبية وهدد بحظر لاعبي الأندية التي ستلعب في الدوري الأوروبي من اللعب في مسابقاته.وكان ريال مدريد من بين 12 ناديا أعلنوا عزمهم إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي ولكن يوم الثلاثاء الماضي أصبح المشروع على شفا الانهيار حيث انسحبت الاندية الإنجليزية الستة المعنية، أو قالوا أنهم انسحبوا، وفقا لبيريز.وقال بيريز :” لن أضيع وقتي لأشرح ماهية العقد الملزم هنا. ولكن الحقيقة هي، لا يمكن للأندية الرحيل”.وأضاف :”البعض، بسبب الضغط، اضطروا لقول أنهم سيرحلون. ولكن هذا المشروع، أو شيء مشابه للغاية، سيحدث، وأتمنى أن يكون في المستقبل القريب”.