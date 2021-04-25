لا زالت اندية الدرجة الاولى تطالب بحقها بضرورة استكمال المباريات المتبقية في تصفيات المرحلة الاخيرة للدوري والتي تبحث من خلالها الصعود لدوري عمانتل للموسم القادم ، حيث ان قرار مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بإلغاء كافة المسابقات الكروية لهذا الموسم لاقى الكثير من السخط والرفض من قبل هذه الاندية التي بات بينها وبين الوصول للاضواء مراحل قليلة ، الامر الذي كثرت بسببه اللقاءات مع المعنيين بالطرفين دون جدوى حتى الآن خاصة في ظل تمسك ادارة الاتحاد بقرار الإلغاء عطفا على الكثير من الجوانب المتعلقة بضرورة وقف تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) وقرارات اللجنة العليا الصادرة في هذا الشأن .

من جانب آخر ، من المتوقع أن يلتقي عدد من ممثلي اندية الدرجة الاولى المتأهلة لهذه المرحلة مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ظهر غد الثلاثاء بمقر الاتحاد ، وذلك من اجل الوصول للحل الامثل الذي تبحث عنه هذه الاندية وهو استكمال المباريات المتبقية وفق آلية قد تكون في متناول الجميع ووفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، البوادر تقول بأن الامر لن يحدث به جديد وسيبقى الوضع على ما هو عليه … فهل نسمع أخبارا جديدة مفرحه لاندية المظاليم ام ان نهاية الاجتماع ستكون مثل سابقاتها !!؟

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد الكرة يلتقي عددا من ممثلي أندية الدرجة الأولى المطالبة باستكمال الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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