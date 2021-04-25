اليوم .. حسم الموقف النهائي وتحديد المدينة المستضيفة لخليجي 25

عدنان درجال يزور السلطنة للترويج للبصرة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يشارك اليوم سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن والذي سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي لحسم الموقف النهائي وتحديد المدينة المستضيفة لبطولة “خليجي 25″ حيث تقدمت مدينة البصرة صاحبة الملف الوحيد للاستضافة بعد اعتذار الاتحاد القطري لكرة القدم .

وكان معالي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق قام يوم امس الاول بزيارة إلى السلطنة التقي خلالها مع سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة والشباب وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.

وقد عقد الاجتماع بمطار مسقط الدولي والذي تناول ملف استضافة العراق لبطولة “خليجي 25″ ومدى استعداد العراق لتنظيم هذه البطولة، بحضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من المسؤولين بالاتحاد. وفي هذا السياق قال معالي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق: ” زيارتي للسلطنة هي من أجل تقديم الشكر للجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون في وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة القدم وعلى الدعم الكبير لملف استضافة العراق لبطولة “خليجي 25″ وهذا الدعم يأتي بحكم العلاقات التاريخية المتجذّرة في القِدم بين السلطنة والعراق”. وأضاف معالي الوزير ” العراق مستعد بشكل كبير لاستضافة بطولة “خليجي 25″ وتوجد ملاحظات بسيطة من قبل فريق تفتيش “خليجي 25″ الذي زار مدنية البصرة وقام بجولة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى الأساسية، وسنقوم بحل هذه الملاحظات وسنعمل أيضًا على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تصادفنا خلال هذه الاستضافة، كما نحظى بدعم كبير من قبل الحكومة العراقية، وأتوقع أن تكون نسخة “خليجي 25″ بالبصرة من أهم البطولات الخليجية ونأمل أن تحظى البطولة بالحضور الجماهيري في ظل أوضاع صحية أفضل”.وحول زيارته الخليجية والدعم الذي يحظى به ملف البصرة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قال معالي وزير الشباب والرياضة العراقي ” وجدت الدعم الكامل من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة العراق لبطولة “خليجي 25″ والجميع كان حريصا على استضافة البصرة لهذه النسخة من البطولة”.وسوف تكون اليوم الجماهير العراقية على موعد تاريخي عندما يتم الإعلان عن المدينة المستضيفة لبطولة “خليجي 25″ القادمة، في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن لتحديد المدينة المستضيفة للبطولة .

وكانت لجنة دراسة ملفات استضافة ” خليجي 25 ” في اتحاد كأس الخليج العربي عقدت اجتماعا لها مؤخرا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي رئيس اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير فريق التفتيش بعد زيارة مدينة البصرة العراقية مؤخرا ودون بعض الملاحظات التي تتعلق بمتطلبات استضافة البطولة، حيث سيتم عرضها اليوم في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية .