لندن ـ د. ب. أ: أكد ألكسندر سفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الأندية الـ12 التي حاولت تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي المنفصلة ستعاقب على أفعالها، وأعلنت أندية ارسنال وتشيلسي وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية وريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد الإسبانية ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطالية، الاسبوع الماضي عزمها إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا. واستقال العديد من أعضاء مجالس إدارة الأندية الـ12 من مناصبهم في رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) التي يسيطر عليها يويفا لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديدة في التحطم قبل أن تعلن الأندية تباعا الانسحاب من ملف البطولة.

وبحسب وكالة أنباء “بي ايه ميديا” البريطانية فإن سفيرين أكد أن العقوبات بحق الأندية الإنجليزية الستة ستكون مخففة نظرا لأنها كانت أول المنسحبين من البطولة، مشددا على أن العقوبات بحق يوفنتوس وبرشلونة والريال ستكون الأكثر قسوة، وقال سفيرين لصحيفة “ذي ميل” امس “لنرى ، الجميع سيدفع ثمن ما اقترفوه ولا يمكن أن نتظاهر بأنه لم يحدث شيء”.وأضاف “لا يمكن أن تقوم بشيء مثل هذا ثم تقول أتعرض للعقاب لأن الجميع يكرهني”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس يويفا: كل من شارك في الإعلان عن دوري السوبر سيعاقب لكن بنسب متفاوتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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