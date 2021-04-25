موعد ماتش الزمالك والبنك الأهلي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2021 في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الذي شهد أول أمس مباريات قوية جمعت فريق بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، كما تكن فريق الأهلي حامل اللقب من تحقيق الفوز ضد إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليواصل مطاردة الزمالك على صدارة دول الترتيب المتواجد فيها الفارس الأبيض حاليا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الذي خاض مبارتين أقل من رفاق شيكابالا، وسينطلق موعد ماتش الزمالك والبنك الأهلي اليوم في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر.

الزمالك يلاقي البنك الأهلي في مباراة قوية يأمل فيها الفارس الأبيض تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في الدوري المصري، بعدما تمكن من العودة لتلك الانتصارات في الجولة الماضية بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة القمة بهدفين سجلهما محمد شريف مقابل هدف سجله شيكابالا، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية ضد الانتاج الحربي بهدفين دون رد سجلهما كلا من أشرف بنشرقي، وحميد أحداد في مباراة قوية شهدت طرد مدافع الزمالك محمد عبد الغني ليغيب عن مباراة الفريق ضد البنك الأهلي، بينما عاد حازم إمام الظهير الأيمن إلى تدريبات الفريق مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة.

الزمالك بانتصاره ضد الانتاج الحربي تمكن من اقتناص ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى 36 نقطة جمعها من خوض ستة عشر مباراة في الدوري حتى الآن، تمكن فيها من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مبارتين، بينما منافسه البنك الأهلي يدخل مباراته ضد الزمالك متواجدا في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة مههدا بشكل كبير لتوديع الدوري الممتاز بعد موسم وحيد قضاه في البطولة بعد نجاحه في التأهل للمرة الأولى في تاريخه، وقد خاض البنك الأهلي حاليا 17 مباراة حقق فيها انتصارين، وتعادل في ثمانية مباريات، وخسر سبع مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري الآن

موعد ماتش الزمالك والبنك الأهلي اليوم

8:30 توقيت تونس، والمغرب.

9:30 توقيت مصر، والسودان.

10:30 توقيت فلسطين، مكة المكرمة، الكويت، قطر، الأردن، والعراق.

11:3خ توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي