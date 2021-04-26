موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريقا ريال مدريد وتشيلسي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل في إطار مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب دي ستيفانو في العاصمة الأسبانية مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

تقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي كما ذكرنا سابقا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق ريال مدريد من حسم التأهل مبكرًا من ملعبه وعدم الدخول بحسابات معقدة في مباراة الإياب في ستامفورد بريدج، كما فعل في دور الثمانية أمام ليفربول حيث أجهز على منافسه في مدريد وفاز عليه 3-1 قبل أن يتعادلا إيابا دون أهداف في الانفيلد رود معقل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له نجمنا العربي محمد صلاح.

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي

بالحديث عن معلق لقاء القمة الأوروبية بين العملاقين ريال مدريد وتشيلسي فقد أوكلت شبكة قنوات bein sport الناقل الحصري للبطولة الأوروبية في المنطقة العربية مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يبدو وضع ريال مدريد محليا ليس بالوضع المثالي فهو تعادل مرتين في آخر ثلاث مواجهات على صعيد الدوري الإسباني كان آخرها تعادله الأحد أمام ريال بيتيس سلبيا، مما قد يضعف آماله في المنافسة على لقب الليغا والاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي على بعد خمس جولات من النهاية، أما تشيلسي فهو قاد من فوز على ويستهام بهدف نظيف سجله مهاجمه تيمو فيرنر جعل الفريق ينفرد بالمركز الرابع على سلم الترتيب وهو مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان فريق تشيلسي تأهل للدور نصف النهائي من البطولة بعد إقصائه لفريق بورتو البرتغالي في الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 2-1 بانتصار على أرض بورتو اعتباريا بهدفين نظيفين والخسارة على أرضه اعتباريا بهدف في لقائين جريا في مدينة اشبيلية الأسبانية بسبب قيود السفر على بريطانيا.