- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفوز على توتنهام لليحقق كأس كاراباو للموسم الرابع على التوالي في المقال التالي
عمر شويل - جدة فاز مانشستر سيتي بكأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي بتعادل الرقم القياسي بفوز مستحق على فريق توتنهام هوتسبير المخيب للآمال في ويمبلي، من المحتمل أن يكون مدافع السيتي إيمريك لابورت محظوظًا بالتواجد في الملعب بعد إفلاته من بطاقة صفراء في الشوط الأول قبل أن يتم تحذيره بعد نهاية الشوط الأول، حيث ارتقى فوق بديل توتنهام موسى سيسوكو برأسية في الشباك بعد ركلة حرة من كيفن دي بروين قبل ثماني دقائق من النهاية، كانت مكافأة مناسبة لسيتي الذي صنع مجموعة من الفرص وسيطر على توتنهام الذي لم يستمتع بأي نوع من ردود الفعل الإيجابية من إقالة المدرب جوزيه مورينيو يوم الاثنين واستبداله بالوكالة ريان ماسون، وأقيمت المباراة النهائية أمام 8000 مشجع، 2000 من كل ناد.
لاعبوا مانشستر سيتي أدوا مباراة بطولية
كان يبدوا على وجه جوارديولا سعادة كبيرة في نهاية الأسبوع الذي شهد تعرض مانشستر سيتي لانتقادات شديدة باعتباره أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المتورطة في الدوري الأوروبي المشؤوم والذي تم التخلي عنه بسرعة، لا يمكن لأحد أن يحسد سيتي أو غوارديولا على هذه اللحظة من الفرح والكأس التاريخية، حيث سجل لابورت هدف الفوزبعد ىداء رائع من لاعبي السيتي، وكان رياض محرز رائعًا بينما كان رحيم سترلينج بلا كلل حتى انه بدى عليه فقدانه للمسة الأخيرة، ربما كان لاعبو الإسباني يخشون أن يدفعوا ثمن الفرص الضائعة ، لكن أي شيء آخر غير فوز السيتي كان سيشكل ظلمًا حقيقيًا، حتى لو كان المدافع الفرنسي لابورت محظوظًا بعض الشيء لأنه تلقى بطاقة صفراء واحدة فقط قبل تدخله في الفوز بالمباراة.
وهذا يعني أن سيتي، الذي فقد فرصة تحقيق ربع نهائي تاريخي عندما خسر أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي قبل ثمانية أيام ، حصل على أول لقب له هذا الموسم قبل ثلاثة أيام من ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب. باريس سان جيرمان،
مقامرة توتنهام الكبيرة لم تؤتي بثمارها
لقد مرت أيام قليلة في نهاية المطاف بالنسبة لتوتنهام، حيث تم طرد مورينيو بشكل مفاجئ في بداية أسبوع كان يحاول فيه الفوز بأول لقب كبير له منذ عام 2008، وأصبح رئيس النادي دانيال ليفي والتسلسل الهرمي للنادي هدفاً للنقد بشأن مشاركة توتنهام في الدوري الأوروبي الممتاز، كانت إحدى أولى الهتافات من 2000 مشجع توتنهام اجتمع شملهم داخل ويمبلي “نريد ليفي خارج الملعب”.
في سياق نهائي الكأس، كانت مقامرة الاستغناء عن مورينيو الذي يفتخر بسجل حافل بالنجاح في مثل هذه المناسبات واستبداله بالمدرب الصاعد ميسون البالغ من العمر 29 عامًا، إذا تم تصميمه لرفع الغيوم حول فريق توتنهام لكنه فشل فشلاً ذريعًا، كان لقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين تأثير ضئيل على المباراة، لكنه لم يكن وحيدًا في هذا الصدد مع توتنهام، الذي أدى اليوم عرض سيء، وكان سون هيونغ مين يبكي على أرض الملعب بعد صافرة النهاية قال الرئيس المؤقت ماسون للوسائل الإعلام: “هذا مؤلم لقد كنت جالسًا هناك كلاعب، لقد لعبت لفريق كرة القدم هذا وخسرت المباراة النهائية، أعرف ما يعني ذلك.
مانشستر سيتي وبيب يصنعان التاريخ مرة أخرى – الإحصائيات
- حصل مانشستر سيتي على لقبه الثامن في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وهو الأكثر مشتركة إلى جانب ليفربول. هم ثاني فريق يفوز بالبطولة في أربع مواسم متتالية (ليفربول ، 1981-1984).
- فقط أرسنال (ستة) خسر عددًا أكبر من نهائيات كأس رابطة الأندية مقارنة بتوتنهام هوتسبر (خمسة)، حيث خسر توتنهام الآن كل من آخر ثلاث نهائيات له في المسابقة 2008-09 ضد مانشستر يونايتد و 2014-15 ضد تشيلسي.
- فاز مانشستر سيتي في 19 مباراة من أصل 25 مباراة في كأس الرابطة تحت قيادة بيب جوارديولا (D4
- حاول توتنهام بتسديدتين فقط في حين أطلق فريق جوارديولا 21 تسديدة
- أصبح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أول مدرب يفوز بكأس رابطة الأندية في أربعة مواسم متتالية، بينما لم يرفع أي مدرب الكأس أكثر من أربع مرات من الإسباني (بالتساوي مع براين كلوف وأليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو).
- أصبح إيمريك لابورت ثالث لاعب فرنسي يسجل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد لويس ساها لمانشستر يونايتد عام 2006 وسمير نصري لصالح مانشستر سيتي عام 2014.
- قدم كيفين دي بروين لاعب السيتي التمريرة الحاسمة السابعة عشرة له هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز سجله في جميع المسابقات.
- أصبح ريان ماسون لاعب توتنهام أصغر مدرب يتولى مسؤولية فريق في نهائي كأس الرابطة (29 عامًا ، 316 يومًا) ، متجاوزًا جيانلوكا فيالي مع تشيلسي في عام 1998 (33 عامًا ، 263 يومًا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر سيتي يفوز على توتنهام لليحقق كأس كاراباو للموسم الرابع على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.