نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفوز على توتنهام لليحقق كأس كاراباو للموسم الرابع على التوالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاز مانشستر سيتي بكأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي بتعادل الرقم القياسي بفوز مستحق على فريق توتنهام هوتسبير المخيب للآمال في ويمبلي، من المحتمل أن يكون مدافع السيتي إيمريك لابورت محظوظًا بالتواجد في الملعب بعد إفلاته من بطاقة صفراء في الشوط الأول قبل أن يتم تحذيره بعد نهاية الشوط الأول، حيث ارتقى فوق بديل توتنهام موسى سيسوكو برأسية في الشباك بعد ركلة حرة من كيفن دي بروين قبل ثماني دقائق من النهاية، كانت مكافأة مناسبة لسيتي الذي صنع مجموعة من الفرص وسيطر على توتنهام الذي لم يستمتع بأي نوع من ردود الفعل الإيجابية من إقالة المدرب جوزيه مورينيو يوم الاثنين واستبداله بالوكالة ريان ماسون، وأقيمت المباراة النهائية أمام 8000 مشجع، 2000 من كل ناد.

لاعبوا مانشستر سيتي أدوا مباراة بطولية

كان يبدوا على وجه جوارديولا سعادة كبيرة في نهاية الأسبوع الذي شهد تعرض مانشستر سيتي لانتقادات شديدة باعتباره أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المتورطة في الدوري الأوروبي المشؤوم والذي تم التخلي عنه بسرعة، لا يمكن لأحد أن يحسد سيتي أو غوارديولا على هذه اللحظة من الفرح والكأس التاريخية، حيث سجل لابورت هدف الفوزبعد ىداء رائع من لاعبي السيتي، وكان رياض محرز رائعًا بينما كان رحيم سترلينج بلا كلل حتى انه بدى عليه فقدانه للمسة الأخيرة، ربما كان لاعبو الإسباني يخشون أن يدفعوا ثمن الفرص الضائعة ، لكن أي شيء آخر غير فوز السيتي كان سيشكل ظلمًا حقيقيًا، حتى لو كان المدافع الفرنسي لابورت محظوظًا بعض الشيء لأنه تلقى بطاقة صفراء واحدة فقط قبل تدخله في الفوز بالمباراة.

وهذا يعني أن سيتي، الذي فقد فرصة تحقيق ربع نهائي تاريخي عندما خسر أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي قبل ثمانية أيام ، حصل على أول لقب له هذا الموسم قبل ثلاثة أيام من ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب. باريس سان جيرمان،

مقامرة توتنهام الكبيرة لم تؤتي بثمارها

لقد مرت أيام قليلة في نهاية المطاف بالنسبة لتوتنهام، حيث تم طرد مورينيو بشكل مفاجئ في بداية أسبوع كان يحاول فيه الفوز بأول لقب كبير له منذ عام 2008، وأصبح رئيس النادي دانيال ليفي والتسلسل الهرمي للنادي هدفاً للنقد بشأن مشاركة توتنهام في الدوري الأوروبي الممتاز، كانت إحدى أولى الهتافات من 2000 مشجع توتنهام اجتمع شملهم داخل ويمبلي “نريد ليفي خارج الملعب”.

في سياق نهائي الكأس، كانت مقامرة الاستغناء عن مورينيو الذي يفتخر بسجل حافل بالنجاح في مثل هذه المناسبات واستبداله بالمدرب الصاعد ميسون البالغ من العمر 29 عامًا، إذا تم تصميمه لرفع الغيوم حول فريق توتنهام لكنه فشل فشلاً ذريعًا، كان لقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين تأثير ضئيل على المباراة، لكنه لم يكن وحيدًا في هذا الصدد مع توتنهام، الذي أدى اليوم عرض سيء، وكان سون هيونغ مين يبكي على أرض الملعب بعد صافرة النهاية قال الرئيس المؤقت ماسون للوسائل الإعلام: “هذا مؤلم لقد كنت جالسًا هناك كلاعب، لقد لعبت لفريق كرة القدم هذا وخسرت المباراة النهائية، أعرف ما يعني ذلك.

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