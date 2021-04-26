موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم 2021/04/26 والقنوات الناقلة // تشكيل الزمالك المتوقع اليوم

يستقبل ملعب القاهرة الدولي الليلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لذا فأن البحث يتزايد عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل عشاق الفارس الأبيض لمشاهدة المباراة التي ستنقل في التاسعة والنصف مساءً الليلة، ضمن المباريات المؤجلة للزمالك من الأسبوع أل 17 من الدوري، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، يدخل الزمالك اللقاء باحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط والحفاظ على القمة التي يعتليها برصيد 36 نقطة، أمام منافسة الأول على اللقب النادي الأهلي، بينما نادي البنك الأهلي في المنطقة الخطرة في مؤخرة الجدول في المركز أل 16 برصيد 14 نقطة، في أول مواسمه في الدوري ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة

21.30 بتوقيت القاهرة.

22.30 بتوقيت مكة المكرمة.

23.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الدوري قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 16 11 3 2 18 8:26 18 36 2 الأهلي 14 10 3 1 20 9:29 20 33 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 16 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

يغيب الليلة عن مباراة البنك الأهلي الظهيرين الأساسيين للفريق، حازم أمام بسبب الإصابة، ومحمد عبد الشافي بسبب أصابته بفيروس كورونا، وأمام عاشور بسبب الإيقاف في مباراة الشباب، وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك الليلة.

حراسة المرمى ” محمد أبوجبل”.

خط الدفاع ” محمود الونش، محمود علاء، حمدي المثلوثي، عبد الله جمعه”.

خط الوسط ” شيكابالا، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما،أشرف بن شرقي”.

خط الهجوم ” سيف الدين لجزيري”.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة

الموعد : الاثنين الموافق 2021/04/26. التوقيت : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة : ON TIME SPORTS HD 1. ملعب المباراة : استاد القاهرة الدولي. المنافسة : الجولة أل 17 من الدوري المصري.

موقف الفريقين في الدوري قبل اللقاء