نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة الثلاثاء في نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي، محبي وعاشقي كرة القدم الأوروبية يبحثون عبر محرك البحث جوجل، عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي، والتي تقام ضمن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن المعلوم لدى الجميع أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، ولكي تشاهد هذه المباريات لا بد أن تكون مشترك بقناة بي إن سبورتس، ولكن السؤال الذي يبحث عن إجابته عدد كبير من محبي كرة القدم، الراغبين في مشاهدة اللقاء، هل هناك قنوات مجانية مفتوحة ناقلة للمباراة، وهو ما سنتعرف عليه في السطور القادمة، من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، لنقدم كل ماهو جديد وحصري لقرائنا الأعزاء.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي
يوجد العديد من القنوات الرياضية قد أعلنت عن نقلها لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي، وهذه القنوات على عدد كبير من الأقمار الصناعية، ولكي تستطيع مشاهدة المباراة عليك ضبط طبق الدش على القمر الصناعي المطلوب وإدخال التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال الخاص بك “الريسيفر”، وفيما يلي نستعرض بعض هذه القنوات.
- قناة Match Tv Russia، على القمر الصناعي انتل سات 66 شرق، تردد 11580، معدل الترميز 2400، الاستقطاب أفقي.
- قناة beIN Sports HABER على قمر تركسات – تردد 12379 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب أفقي.
- قناة polsat Sport Premium 1 poland HD – القمر الصناعي هوت بيرد – تردد 11117 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب عمودي.
- قناة RMC Sport 1 HD – على قمر استرا سات – تردد 11324 – معدل الترميز 29700 – الاستقطاب عمودي.
- قناة Sky Sport 1 HD Germany – تردد 11914 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب أفقي.
- قناة Sky Sport 1 HD Germany تردد 12032 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب أفقي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة الثلاثاء في نصف نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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