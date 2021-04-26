تتويج العمري للرجال والزدجالي للناشئين والعيسائية للفتيات والبلوشية للناشئات في ختام بطولة الزبير للشطرنج

في الرياضة 26 أبريل,2021

أبدع لاعب منتخبنا الوطني ونادي صلالة سالم العمري في سهرة رمضانية شطرنجيه وحقق البطولة في نسختها الرابعة وبجدارة بعد أن حقق 7.5 نقطة كانت كفيلة بتتويجه في نهائيات البطولة والتي تقام للمرة الأولى إلكترونياً ، في بطولة أقيمت من خلال مرحلتين ( التصفيات والنهائيات ) .

بينما حل زميله في المنتخب والنادي اللاعب محمد العمري بالمركز الثاني ب 7 نقاط ، وسيطر لاعبو نادي صلالة على بقية المراكز الثلاثة التالية حيث حل اللاعب أمين العنسي بالمركز الثاني وبكسر التعادل، وحل سالم الكثيري رابعاً وسالم شماس خامساً.

أسفرت نتائج فئة السيدات عن حصول لاعبة المنتخب الوطني للسيدات ونادي صلالة أناة العيسائية على لقب البطولة ب 6 نقاط من الجولات السبعة ، بينما حققت العنود الغافرية من نادي الرستاق المركز الثاني ومنى المغيزوية من نادي السويق ثالثاً .

وفي فئة الناشئات تحت 16 سنة، تحصلت روان البلوشية من نادي صلالة على المركز الأول وبالمركز الثاني ممثلة نادي صحم اللاعبة هبه المعمرية بينما استطاعت لاعبة نادي عبري زينة الهنائية من تحقيق المركز الثالث .

وفي فئة الناشئين كالعادة تنافس رائع بين ثنائي المنتخب ونادي صلالة للناشئين عبدالرحمن الزدجالي وحمود البوسعيدي لاقتناص اللقب ، وفي الأمتار الأخيرة استطاع عبدالرحمن الزدجالي من تحقيق اللقب وبالعلامة الكاملة 9 نقاط بدون خسارة وبعد تحقيقه الفوز على البوسعيدي ، بينما حل زميله حمود البوسعيدي ثانياً ومحمد الراشدي من نادي صلالة ثالثاً.

وتأتي إقامة البطولة في إطار تبني مؤسسة الزبير اللجنة العمانية للشطرنج، والشراكة القائمة بين المؤسسة واللجنة في مجال تطوير ونشر رياضة الشطرنج في السلطنة، تنطلق يوم الجمعة البطولة هذا العام في نسختها الرابعة الكترونياً عبر برنامج Lichess خلال الفترة 23 -25 إبريل 2021، حيث وصل عدد اللاعبين المسجلين بالبطولة من السلطنة وخارجها إلى 128 لاعباً ولاعبة.

وحول هذه البطولة قال إبراهيم بن عبدالله السالمي المدير العام للاتصالات المؤسساتية بمؤسسة الزبير”: إن استراتيجية مؤسسة الزبير في تحقيق المسؤولية الاجتماعية المستدامة تظهر في العديد من المبادرات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تبنتها المؤسسة في السنوات الماضية، وفي ظل الأوضاع الحالية التي أثرت على الحراك المجتمعي وقللت من حضور المناشط المجتمعية التي اعتادت المؤسسة القيام بها، فإن المؤسسة تسعى جاهدة إلى القيام بدورها الريادي في خدمة المشهد الرياضي في السلطنة وذلك من خلال تبنيها لمناشط اللجنة العُمانية للشطرنج، ولقد جاء تنظيم بطولة الزبير الرمضانية الدولية للشطرنج في نسختها الرابعة والتي أقيمت افتراضيا من أجل مواصلة النجاحات المتتالية التي حققتها هذه الشراكة منذ عام 2017 مما ساهم في زيادة أعداد ممارسي لعبة الشطرنج بين المواطنين وفي مختلف المراحل السنية والذي أدى إلى زيادة أعداد اللاعبين العمانيين الدوليين. مشيرا بأن بطولة الزبير الرمضانية الدولية للشطرنج في نسختها الرابعة والتي أقيمت افتراضيا بعكس البطولات السابقة شهدت إقبالا كبيرا ومنافسة قوية بين جميع المشاركين، ولقد حقق اللاعبون العمانيون نتائج جيدة في هذه المسابقة والتي بلا شك يعكس حجم الجهد المبذول من قبل اللجنة في مجال إعدادهم من خلال مراكز الزبير للشطرنج والمنتشرة في مختلف محافظات السلطنة. مشيرا بأن مؤسسة الزبير وبالشراكة مع اللجنة قد قامت مؤخرا بتنظيم بطولة لأبناء الموظفين والتي شهدت أيضا منافسة قوية بين جميع المشاركين، حيث تأتي تنظيم مثل هذه المسابقة في إطار سعي مؤسسة الزبير إلى تعزيز القيم المؤسساتية لدى موظفي مؤسسة الزبير.