سحب قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات ومنتخبنا الأول يواصل تدريباته بدبي

في الرياضة 26 أبريل,2021

اليوم .. وبمشاركة علي الحبسي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تسحب اليوم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السلطنة في دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا) قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبنا عربيا التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) بالشراكة مع الاتحاد القطري لكرة القدم والتي تأتي ضمن تحضيرات اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، وتقام هذه النسخة الاستثنائية وسط ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وقد اكد الاتحاد العماني لكرة القدم مشاركة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في هذه البطولة، حيث تشهد بطولة كأس العرب 12 منتخبا من قارة آسيا وهي: السلطنة وقطر والإمارات والسعودية والكويت والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن والبحرين بجانب 11 منتخبا من قارة أفريقيا، وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان.

ومن المتوقع أن يجنب نظام البطولة أفضل عشرة منتخبات حسب التصنيف العالمي لفيفا الصادر في السابع من أبريل الجاري خوض الأدوار التمهيدية لتتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، بينما ستلعب الفرق الـ13 المتبقية في الدور التمهيدي وستتأهل 6 فرق إلى دور المجموعات ليصبح المجموع 16 منتخبا وفي دور المجموعات ستكون هناك أربع مجموعات من أربعة فرق، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويتصدر المنتخب التونسي تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في البطولة ثم الجزائري والمغربي والمصري، بينما يعتبر منتخب قطر الخامس في التصنيف العربي، وهو المتصدر لفرق عرب آسيا، يليه المنتخب السعودي .

يذكر أن المنتخبات العشرة حسب التصنيف الحالي لفيفا والتي ستتأهل مباشرة لدور المجموعات بكأس العرب 2021 هي: عمان وتونس والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا .

مشاركة الحبسي

وسوف يحضر سحب قرعة بطولة كأس العرب 2021 اللاعب علي الحبسي كابتن منتخبنا الوطني الاول السابق بالاضافة الى عدد من نجوم الكرة العربية والذين تم توجيه الدعوة لهم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة .

تواصل التدريبات

يواصل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي المقام حاليا في امارة دبي ويستمر حتى الخامس من الشهر الجاري وذلك في اطار التحضيرات والاستعدادات المكثفة لخوض غمار التصفيات المزدوجة وبعد ذلك يعود المنتخب الى السلطنة ثم يتوجه مرة اخرى الى دبي لاقامة المعسكر الثالث والذي سيقام خلال الفترة من 15 أو 16 مايو القادم حتى 30 مايو يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام تايلند 25 مايو والثانية امام اندونيسيا يوم 29 مايو بعدها سيتوجه المنتخب الى قطر لاقامة معسكر وخوض التصفيات خلال الفترة من 1 وحتى 16 يونيو القادم .

ويركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب برانكو ايفانكوفيتش خلال التدريبات على العديد من التدريبات التكتيكية والفنية قبل الدخول في غمار التصفيات النهائية .