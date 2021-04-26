الأهلي المصري يحصل على الموافقة لبناء ملعب جديد على مشارف القاهرة

قال الناي الأهلي المصري في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه حصل على التصاريح اللازمة لبدء بناء ملعب جديد على مشارف القاهرة، لتحقيق هدف طال انتظاره وهو بناء ملعب خاص به، واستخدم فريق الشياطين الحمر إستاد القاهرة الدولي، المملوك للدولة، كمقر لهم لأكثر من ستة عقود، بعد أن اضطروا للتخلي عن ملعب صغير شيدوه في أوائل القرن العشرين بسبب مخاوف أمنية.

تسمية الملعب الجديد باسم رمز النادي الأهلي مختار التيش

تم تسميته على اسم رمز النادي مختار التيش، ويستخدم الملعب الصغير حاليًا كملعب تدريبي لفريق مصر وأفريقيا الأكثر نجاحًا، وتعهدت الإدارات المتعاقبة ببناء ملعب جديد لكن الخطط الناشئة لم تتحقق، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية المالية، لكن الأهلي قال إن النادي سيضع حجر الأساس للملعب الجديد في الأول من مايو القادم، وقال الشياطين الحمر في بيان “جهود الرئيس محمود الخطيب … أدت إلى منح النادي كافة الموافقات لبناء الملعب الجديد على أرضه بحي الشيخ زايد (شمال غرب القاهرة)”.

الاهلي لم يكشف عن تكاليف الملعب الجديد

ولم يذكر الأهلي، الذي يتقاسم إستاد القاهرة الدولي وملعب برج العرب بالإسكندرية مع غريمه اللدود الزمالك، أي تفاصيل أخرى بشأن سعة الإستاد الجديد أو تكاليفه، في ديسمبر 2019 أعلن النادي الأهلي أنه حصل على عقد إيجار لمدة 25 عامًا لإستاد السلام، وأطلقوا عليه اسم ملعب الأهلي ومع ذلك، استمر الفريق في إقامة مبارياته رفيعة المستوى على إستاد القاهرة الذي يتسع ل 74100 مقعدًا، على الرغم من أنهم يلعبون خلف أبواب مغلقة.