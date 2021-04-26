ثبت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانا على جميع الأقمار في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية نحو ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث يحتضن مباراة القمة والمعركة الكروية حامية الوطيس التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره تشيلسي الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات مباراة ذهاب الدور النصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتقام هذه المواجهة على ملعب الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتنطلق هذه المباراة ليلة الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، وذلك عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المركة، ويسعى ريال مدريد إلى استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز من أجل اراحة الفريق في مباراة الإياب، بينما يطمح البلوز في خطف الإنتصار من مضيفه وتأكيد فوزه في الإياب، وفي السطور اتالية نستعرض لكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقرر أن تبدأ المباراة التي يلتقى فيها ريال مدريد بنظيره تشيلسي مساء الثلاثاء 27/4/2021، وتنطلق المباراة بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول، وتبدأ أحداث المباراة في الساعة 9.00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وعند الساعة 10.00 بتوقيت الرياض والقدس الشريف، وفي الساعة 11.00 بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان، فيما سيتم عرض المباراة على باقة قنوات بي إن سبورت القطرية بالإضافة إلى العديد من القنوات الأجنبية الرياضية ونستعرضها معكم في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

قررت بي إن سبورت عرض مباراة ريال مدريد وتشيلسي عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium، وحصلت شبكة بي إن على الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري الأبطال في الوطن العربي والشرق الأوسط، وقد أسندت مهمة التعليق على هذه المعركة الكروية إلى المعلق المميز حفيظ الدراجي، كما ستنقل المباراة عبر شاشات عدد من القنوات الأجنبية منها المدفوعة والمجانية، ونوفر لكم قائمة بالقنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي عبر العديد من الأقمار الصناعية ومنها قمر استرا، يوتلسات، هوت بيرد وغيرها.

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة لمتابعة مباراة ريال مدريد مجانا

القمر: عرب سات.

التردد: 11721 (v).

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

FEC: 3/4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم مجانا

تعاظمت نسبة البحث بشكل كبير عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي، ونوفر عليكم عناء البحث من خلال توفير الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة، حيث يجب عليك ضبط صحن الاستقبال بالاتجاه الصحيح، ومن ثم ادخال البيانات المرفقة بالأسفل عن طريق جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة Match! TV Russia على القمر انتل سات 66 شرق، والتردد 11580، معدل ترميز 2400، الاستقطاب افقى H.

تردد قناة beIN Sports HABER HD على القمر تركسات، التردد 12379، معدل ترميز 30000، الاستقطاب افقى H.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على القمر الصناعي استرا