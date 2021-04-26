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عمر شويل - جدة “عاجل” سحب قرعة كأس العرب 2021 في قطر مع فقاعة طبية وإجراءات احترازية، يبحث العديد من مشجعي كرة القدم عن ميعاد حدوث قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات لعام 2021، ويبحثون عن القنوات التي تنقل الحدث، وما هي أهم المنتخبات الكروية المشاركة، حيث يوجد تركيز كبير من وسائل الإعلام والمشجعين العرب والغرب على بطولة كأس العرب لعام 2021، والتي سوف تقام على دولة قطر، كما أن البطولة تحمل الطابع الرسمي بعد أن تم تصديق الإتحاد الدولي للكرة عليها “فيفا”، وهذا يجعل زيادة من التنافس والإثارة جانب التنافس الطبيعي بين المشجعين، بالإضافة إلى أن من المتوقع أن أبرز اللاعبين من المنتخبات سوف يشاركون في هذا الحدث، كما أن بطولة كأس العرب تعتبر استعداد موفق لدولة قطر لاستقبال كأس العالم 2022 على أرضها، و فرصة كبيرة للإثبات للعالم عن تطور الدولة في بنيتها التحتية.

ميعاد قرعة كأس العرب للمنتخبات لعام 2021

قام الاتحاد القطري لكرة القدم بالإعلان عن استقبال قرعة كأس العرب للمنتخبات على أرضها، يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أبريل عام 2021 الموافق من التقويم الهجري 15 من رمضان 1442.

وذلك في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بعاصمة دولة قطر الدوحة، سوف يتم استقبال أحداث القرعة وسوف يبدأ الحدث في الساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقطر، وفي 8 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أهم المنتخبات المشاركة في كأس العرب للمنتخبات 2021

سوف تقام بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر باشتراك 23 منتخب من العرب، و المنتخبات المشاركة في البطولة هي:

الإمارات العربية المتحدة.

المملكة العربية السعودية.

جمهورية مصر العربية.

مملكة البحرين.

الجزائر.

جزر القمر.

جيبوتي.

الأردن.

العراق.

الكويت.

ليبيا.

لبنان.

المغرب.

موريتانيا.

سلطنة عمان.

فلسطين.

قطر.

اليمن.

السودان.

الصومال.

سوريا.

تونس.

والجدير بالذكر أنه يوجد في كأس العرب للمنتخبات لعام 2021، 3 منتخبات تشارك لأول مرة في تاريخها في البطولة العربية وهي:

الصومال.

جيبوتي.

جزر القمر.

كما أن مشاركة 23الـ المنتخب العربي في سحب قرعة كأس العرب في قطر 2021 سوف تبدأ في أول شهر ديسمبر ويتم انتهائها في نفس الشهر في يوم 18، ولكن لم يتم توضيح نظام البطولة حتى الآن.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 بدولة قطر

تم الإعلان على أنه سوف يتم إذاعة القرعة من خلال القناة الرئيسية للاتحاد الدولي للكرة “فيفا” على موقع يوتيوب.

كما أنه لم يتم الإعلان على أن البطولة سوف تُنقل على القنوات الفضائية، ولكن من المتوقع كالعادة أن تنقلها قناة beIN Sports.

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