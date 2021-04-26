العداءان بركات الحارثي ومزون العلوية يعدلان أرقامهما في ثاني التجارب بمعسكر إنطاليا سعيا للتواجد الأولمبي

في الرياضة 26 أبريل,2021

كتب – بدر الزدجالي:عدل المتسابق الأولمبي بركات الحارثي ومزون العلوية رقميهما خلال التجارب الرسمية التي خاضها العدائين في المعسكر الحالي بمدينة انطاليا التركية في ثاني التجارب التي يخوضها العدائين في هذا المعسكر الذي يأتي ضمن خطة الاعداد للتواجد في أولمبياد طوكيو والحصول على الرقم التاهيلي الأولمبي.

وتمكن بركات الحارثي من تسجيل رقم قدره 10.33 ثانية في سباق 100 متر محتلا المركز الأول في الترتيب العام للمتسابقين، حيث شارك في هذا السباق عدد كبير من المتسابقين الدوليين من مختلف دول العالم وجاء خلف بركات الحارثي الإيراني هاشمي برقم 10.60 ثانية.

وكان بركات الحارثي قد سجل في التجارب الأولى التي خاضها في معسكر تركيا رقما قدره 10.49 ثانية ويحتاج الحارثي الى رقم 10.05 من اجل التواجد في الاولمبياد القادمة وهو الرقم الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الدولي لالعاب القوى للمشاركين في الاولمبياد.

فيما تمكنت العداءة مزون العلوية كذلك من تحسين رقمها الأول في المعسكر الحالي بتركيا، حيث تمكنت من الحصول على زمن 11.84 ثانية، حيث حصلت في التجربة الأولى الأسبوع الماضي على زمن قدره 11.92 ثانية وتحتاج العلوية الى تحقيق رقم 11.15 ثانية من اجل التواجد في الاولمبياد القادمة وهو الرقم المعتمد للتأهل.

ويسعى عداءا السلطنة بركات الحارثي ومزون العلوية بقيادة المدرب محمد الهوتي الى الخروج من هذا المعسكر بارقام تاهيلية تؤهلهما للمشاركة في الاولمبياد القادم، حيث اقترب الحارثي بشكل جيد بعد البرنامج الاعدادي له خلال الفترة الماضية من معسكر صحار وتجارب مسقط وبعدها معسكر تركيا ويحتاج الى مزيد من التجارب للوصول الى الرقم المطلوب وكذلك بالنسبة للعداءة مزون العلوية التي تشارك في سباقي 100 و200 متر وتملك إمكانيات جيدة وتحتاج الى وقت أطول حيث عانى العداءان من فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا واغلاق أماكن التدريب مما اثر على المستوى الفني حتى عادا تدريجيا مع فتح النشاط الرياضي.

وقال محمد الهوتي مدرب منتخبنا الوطني لالعاب القوى بان التجارب الثانية التي خاضها العداءان كانت ناجحة وبشكل كبير حسن خلالها الاثنان ارقامهما عن التجارب الأولى وهذا ما خططنا له منذ البداية وهناك عدد اخر من التجارب خلال هذا المعسكر نأمل ان يستمر نفس العطاء من قبل العداءين والفرصة سانحة للجميع من خلال هذا المعسكر للحصول على رقم تأهيلي اولمبي وبإمكان عداءينا الحصول عليه ويحتاجا فقط الى جهود وتركيز اكبر وهذا ما نسعى للعمل به خلال الأيام القادمة.

وأشار الهوتي بان المهمة ليست سهلة بالحصول على رقم تأهيلي والجميع يسعى من دول العالم للتواجد في الاولمبياد القادمة وهناك تنافس كبير وتعديل في الأرقام التاهيلية بين الحين والآخر وما يخدم عداءينا في هذا المعسكر تواجد عدد كبير من عدائي العالم في معسكر تركيا وهو ما يوجد نوعا من التنافس بين العداءين وخاصة في سباقات السرعة.

واعرب العداء بركات الحارثي عن سعادته للنتائج الحالية في معسكر انطاليا مشيرا بان التعديل التدريجي يحفز على تقديم الافضل في التجارب القادمة وهدفي هو الحصول على الرقم التأهيلي والتواجد من جديد في الاولمبياد والاجواء مثالية في مدينة انطاليا التركية لهذا المعسكر الذي يتواجد فيه العديد من العدائين في اجواء تنافسية جميلة تبشر بتحقيق المزيد من النتائج خلال الايام القادمة.

وثمن الحارثي الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لالعاب القوى بمجلس ادارته وكذلك اللجنة الاولمبية العمانية بمجلس ادارتها والدور الكبير للامين العام طه الكشري على الجهود المتواصلة لتأمين هذا المعسكر والمتابعة المستمرة ونقدم للجميع كل الشكر والتقدير لتلك الجهود.