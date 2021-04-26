النصر يخسر ضد الوحدات وبغلف يؤكد يعرب حزنهم وإستغابهم لخسارة الفريق الأصفر

خسر نادي النصر السعودي اليوم أمام نادي الوحدات الأردني بنتيجة واحد مقابل اثنان على ملعب مرسول بارك، لحساب الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، حيث وقبل هذه المباراة كان النصر السعودي يحتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد ثمانية 8 نقاط، بينما يتوقع نادي نادينادي نادي الوحدات الأردني في المرتبة الرابعة والأخيرة في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا وبرصيد نقطة واحدة، تعقدت أمور ناي النصر ودخل في حسابات معقدة جدا، حيث يلزمه الفوز ضد نادي السد القطري مساء الخميس المقبل في المباراة الأخيرة التي تجمع بينهما من أجل ضمان التأهل للدور القادم.

تفاصيل مباراة النصر والوحدات:

بدا نادي الوحدات المباراة بضغط شديد على دفاعات فريق النصر، حيث تمكنوا بعد عدة فرص من تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق للاعب المخضرم أحمد زريق عند الدقيقة الأربعة والأربعون، كما عرف الشوط الأول تقديم العالمي لمستوى متوسط ولم يتمكن من الوصل إلى مرمى الوحدات، وعند الدقيقة الثامنة والثلاثون تعرض عبد الفتاح عسيري للإصابة خطيرة، لم يستطع إكمال الشوط الأول مما اضطر من المدرب لتبديله ودخول الغامدي بدلا منه، في الشوط الثاني من المباراة وبالضبط عند الدقيقة الثالثة والسبعون ضاعف فريق الوحدات النتيجة عن طريق لاعبه عبد العزيز نداي، ورغم الدفع باللاعب عبد المجيد الصليهم بدلا من علي الحسن من أجل زيادة الكثافة الهجومية على فريق الوحدات إلا دفاع الوحدات كان بالمرصاد لكل هجمات الفريق الخصم، وأخيرا وعند الدقيقة الرابعة والتسعون نجح العالمي في تقليص الفارق من ركلة جزاء تمكن اللاعب المغربي حمد الله من تسجيلها.

بهذه النتيجة تمكن نادي الوحدات الأردني من تحقيق لفوزه الأول له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال آسيا، ورفع رصيده إلى أربعة نقاط متذيلًا الترتيب، بينما توقف رصيد نادي النصر عند النقطة الثامنة، ليصبح في المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

عبدالعزيز بغلف عن حزنه لخسارة العالمي

كل عشاق نادي النصر أعرب عن حزنهم وإستغابهم لخسارة الفريق الأصفر، وأعرب العضو الذهبي بنادي النصر بغلف، عن امتعاضه وحزنه بعد الخسارة القاسية ضد الوحدات، حيث عبد العزيز بغلف متحدثا عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “للأسف هذا ليس النصر، لا لاعبين ولا مدرب، الله يعوضنا بالقادم”.