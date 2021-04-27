تشكيلة الهلال المتوقعة أمام اجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة تشكيلة الهلال أمام اجمك الأوزبكي من عمليات البحث المهمة للغاية بداخل المملكة العربية السعودية، وخاصة لجمهور نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، من أجل معرفة التشكيلة التي من المرتقب مشاركتها في المباراة الهامة أمام نادي أجمك الأوزبكي، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، في ظل محاولة الفريق الأزرق لمصالحة جماهير الفريق عقب الخسارة في الجولة الماضية.

موعد مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي

يترقب جماهير نادي الهلال السعودي في مختلف أنحاء العالم، المواجهة النارية بين نادي الهلال السعودي، ونظيره نادي أجمك الأوزبكي، والتي ستقام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الكروي الحالي.

ويحتل نادي الهلال السعودي قبل مواجهة اليوم، وصافة المجموعة الأولى، برصيد سبع نقاط، وذلك بعدما حقق انتصارين وتعادل في البطولة، بينما يحتل نادي أجمك الأوزبكي المركز الأخير في المجموعة برصيد أربع نقاط فقط.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام اجمك الأوزبكي

من المرتقب أن يبدأ المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراة اليوم أمام الفريق الأوزبكي بالقوة الضاربة، من أجل تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز من أجل الحفاظ على المركز أو المنافسة على الصدارة، وسيكون تشكيل الفريق كالتالي:

عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو وبافيتيمبي غوميز.

الجدير بالذكر أن نادي استقلال دوشنبه الإيراني، يتصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بالتساوي مع الزعيم، بينما يحتل نادي شباب الأهلي دبي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.