لاتسيو يقسو على ميلان بثلاثية

لاتسيو يقسو على ميلان بثلاثيةلقن فريق لاتسيو ضيفه ميلان درسا قاسيا وفاز عليه 3 -صفر يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف الأرجنتيني خواكين كوريا الذي أحرزه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وعاد كوريا وسجل الهدف الثاني له وللاتسيو في الدقيقة 51 ثم اختتم شيرو ايموبيلي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 61 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الخامس.