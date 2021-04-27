لاتسيو يقسو على ميلان بثلاثية
لقن فريق لاتسيو ضيفه ميلان درسا قاسيا وفاز عليه 3 -صفر يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب الأوليمبيكو، أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف الأرجنتيني خواكين كوريا الذي أحرزه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وعاد كوريا وسجل الهدف الثاني له وللاتسيو في الدقيقة 51 ثم اختتم شيرو ايموبيلي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.
الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 61 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاتسيو يقسو على ميلان بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.