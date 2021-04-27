موعد مباراة الأهلي والمصري القادمة الثلاثاء 27 أبريل والقنوات الناقلة بالدوري

موعد مباراة الأهلي والمصري، يستضيف استاد الإسكندرية مباراة الأهلي والمصري، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، ويستعد المارد الأحمر للقاء الهام بكل أسلحته، ويرغب المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني للفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث ومواصلة الضغط على المتصدر الآن للدوري الزمالك، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويأمل في إضافة ثلاث نقاط مهمين في مشوار الصراع على اللقب الغالي، وكان الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على إنبي بثلاثية مقابل هدف وحيد، قدم خلالها الأهلي كل فنون الكرة، حيث الأداء الرائع والضغط العالي وتماسك الخطوط والجمل التكتيكية الرائعة، لذلك يرغب موسيماني في مواصلة الأداء الجميل والحصول على نقاط المباراة.

وفي المقابل يدخل المصري البورسعيدي اللقاء ويحدوه الأمل نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب وأكثر الأندية المصرية حصولاً على اللقب، وتتسم مباراة الأهلي والمصري بالقوة والإثارة والمتعة والندية، وتمتاز مباراة الفريقين بالحساسية المفرطة، لذلك نحن أمام متعة كروية متوقعة في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام المباراة الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، ويستضيف استاد الإسكندرية أحداث اللقاء المهم، وتقام المباراة حسب التوقيتات التالية:

التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.

العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

السابعة بتوقيت جرينتش.

ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 17 12 3 2 17 9:30 21 39 2 الأهلي 14 10 3 1 20 9:29 20 33 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 16 البنك الأهلي 18 2 8 8 16 24:15 -9 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

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بطاقة مباراة الأهلي والمصري