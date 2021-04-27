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عمر شويل - جدة حصري اخبار ريال مدريد و تشيلسي فى بطولة دوري ابطال اوروبا و اهم الاحداث قبل مواجة الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021، وفى ذهاب نصف نهائى دوري ابطال اوروبا يدخل فريق ريال مدريد بطل الدوري الاسبانى مواجهتة مع فريق تشيلسى الانجليزى مستضيفة فى ملعب (الفريدو دى ستيفانو) الذى يقع فى مدينة ريال مدريد، و قد خسر فريق تشيلسى مبارة واحدة فقط من 7 مشاركات سابقة و فى المقابل فاز فريق ريال مدريد فى 9 مباريات من آخر 10 مباريات سابقة.

حصري اخبار ريال مدريد و تشيلسى فى بطولة دوري ابطال اوروبا و اهم الاحداث قبل مواجة الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021

وأن يكون الفريق العظيم الملكي ريال مدريد الاسبانى حاضرا فى الدور النصف النهائي من البطولة، فهذا أمر اصبح روتيني للفريق الذى تتوج باللقب 13 مرة، ليكون أكثر الفرق الأوروبية تتويجا باللقب ولا يوجد ما ينافسه فى عدد حصده للقب البطولة، وفى المقابل سوف يواجه ريال مدريد فريق تشيلسى الإنجليزى العنيد الذى يرهق اقوى خصومه فى الملعب حتى اخر دقيقة فى المبارة.

لكن كما تعودنا من الساحرة المستديرة أنها لا تعترف بارقام ولكن تعتمد داما على اللاسلوب الجيد، والروح المعنويا للفريق، والتحضير للمباراة، ولا ننسا ايضا الحظ الجيد فى الملعب أثناء المباراة، ولذلك تظل النتيجة غير متوقعة حتى إنتهاء المباراة، وليفوز الفريق الأفضل.

تشكيلة فريق ريال مدريد

و قد أعلن المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد بطل الدوري الإسبانى، عن قائمة الفريق فى المواجة والتي جاءت بعد تعافى اللاعب تونى كروس من الإصابة وهي كالاتي:

فى حراسة مرمي الفريق: تيبو كورتوا، اندري لونين، اللتوبى

تيبو كورتوا، اندري لونين، اللتوبى فى خط دفاع الفريق: رافئيل فاران، ايدير ميليتاو، ناتشو، دانى كارفاخال، مارسليو، الفارو اودريوزولا، ميخيل

رافئيل فاران، ايدير ميليتاو، ناتشو، دانى كارفاخال، مارسليو، الفارو اودريوزولا، ميخيل فى خط وسط الفريق: تونى كروس(عائد من الاصابة)، كاسيميرو، لوكا مودريتش، بلانكو، اريباس

تونى كروس(عائد من الاصابة)، كاسيميرو، لوكا مودريتش، بلانكو، اريباس فى خط هجوم الفريق: كريم بنزيما، ماركو اسينسيو، فينيسيوس جونيور، ايدين هازارد، رودريجو، ماريانو دياز

ويمكن أن يحدث تغيير فى التشكيل فى أي وقت قبل بدء المباراة.