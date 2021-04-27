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عمر شويل - جدة “اليوم سحب القرعة” كأس العرب في قطر 2021 الملاعب المستضيفة والقنوات الناقلة، تم الإعلان عن قرعة كأس العرب الفيفا لعام 2021 في دار الأوبرا، حيث تستعد دولة قطر في خلال شهر ديسمبر المقبل لاستضافة بطولة كأس العالم، وفيما يلي سوف نستعرض ميعاد بطولة كأس العرب وما هي المنتخبات المشاركة.

وتبدأ بطولة كأس العرب والمنتخبات المشاركة تم الإعلان من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي ” جياني إنفانتينو” وبرعاية وزارة الثقافة والرياضة القطرية في الشهر الماضي عن عودة كأس العرب بمشاركة 23 منتخب، وسوف يقوم بالمشاركة في البطولة ” دولة الإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسوريا، وقطر، والسعودية، وعمان، وفلسطين ، والأردن والكويت ولبنان، ومصر، ويشارك جزر القمر والصومال ، وجيبوتي لأول مرة في البطولة .

متى سحب قرعة بطولة كأس العرب 2021 وما هو نظام البطولة ؟

سوف يقوم الفيفا بتأهيل أول أعلى عشر منتخبات للعب في الدور النهائي، وسوف يكون مصير ال 12 منتخب الباقين تصفيات للدور النهائي.

ثم يتم تقسم 16 فريق إلى أربع مجموعات ويتم تأهيلهم للنهائي، وأول فريقين من كل مجموعة يتم تأهيلهم للربع النهائي، ثم يتم تأهيلهم للنصف النهائي، ومن المرجح أن القرعة سوف تكون اليوم 27 من أبريل ثم بعد ذلك يتم إعداد تذاكر المباريات.

ملاعب تستضيف القرعة في بطولة كأس العرب قطر 2021



سوف تقام بطولات كأس العرب في قطر في ” إستاد البيت في الخور، وإستاد الجنوب في الوكرة، وفي الريان سوف تكون المباراة في إستاد المدينة التعليمية، وإستاد الريان، وإستاد خليفة الدولي ، وفي الدوحة سوف تكون المباريات في إستاد رأس أبو عبود ، وإستاد الثمامة.

إذًا مباريات كأس العرب سوف تقام في 7 ملاعب من أصل 8 ملاعب في دولة قطر بأكملها، وتعتبر بطولة كأس العرب هي فرصة جيدة جدًا يستطيع العرب من خلالها الفوز في جميع مباريات نهايات كأس العالم 2021.

كما أنه سوف يشارك في إتمام قرعة بطولة كأس العرب بعض الشخصيات المشهورة مثل: “وائل جمعة من مصر، ويونس محمود من العراق، وهيثم مصطفى من السودان، بالإضافة إلى مدير المسابقات في الاتحاد الدولي “مانولا زوبيرا” وأخيرًا نواف التمياط من السعودية.