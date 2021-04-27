الزمالك يهزم البنك الأهلي بنتيجة 4-1 ويؤمن صدارة الدوري المصري

عزز الزمالك تقدمه في صدارة الدوري المصري الممتاز بفوزه 4-1 يوم الإثنين على الوافد الجديد البنك الأهلي المصري (NBE)، الهدف الافتتاحي ليوسف “أوباما” إبراهيم بعد سبع دقائق فقط وثنائية المهاجم المغربي حميد أحداد ، حقق تقدمًا مريحًا في الشوط الأول، وقلص عاصم صلاح الفارق في الدقيقة 68 لكن الكلمة الأخيرة لأحمد سيد زيزو حيث سجل الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 98، يمتلك الزمالك الآن 39 نقطة بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات أقل.

تفاصيل مباراة الزمالك ضد نادي البنك الأهلي

بدأ أبناء ميت عقبة بداية قوية للمباراة ليحقق تقدمًا مبكرًا عندما اعترض لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الكرة في وسط الملعب، وأرسل الكرة إلى أحداد على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء الذي بدوره مررها لأوباما وبتسديدة من داخل المنطقة في الشباك مباشرة، وتعرض نادي البنك الأهلي مرة أخرى للهجمات متعددة من لاعبي الأبيض، حيث تم تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحداد من ضربة رأس في الدقيقة 18، واصل لاعبوا الزمالك ضغطهم على خصومهم الذين عانوا في المباراة، وضيع مهاجمو الزمالك عديد الفرص السانحة للتسجيل خاصة من اللاعبين بنشركي وزيزو وأوباما، وفي الدقيقة الثالثة والأربعون سجل حميد أحداد الهدف الثالث لنادي أبناء ميت عقبة من تمريرة عرضية من أشرف بن شرقي حولها أحداد في الشباك، وحرم الزمالك من ركلة جزاء مبكرة في الشوط الثاني بعد أن تصدى صلاح لتسديدة من أوباما عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد.

جدل حول قرارات حكم الفيديو المساعد

وفي الدقيقة 68، احتسب الفريق الزائر ركلة جزاء بعد فحص حكم الفيديو المساعد حيث ارتكب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خطأ على أحمد ياسر داخل منطقة الجزاء، وسجل عاصم صلاح هدف الضيوف من ضربة الجزاء المحتسبة، مرة أخرى جاء حكم الفيديو المساعد في مركز الصدارة ليعلن بطاقة حمراء محتملة لمحمد بسيوني بعد تدخل قاسي على لاعب وسط نادي الزمالك طارق حامد في الدقيقة 78، فريق الزمالك سيطر على الكرة لكن بدا راضيا بالنتيجة، على الرغم من إدخال المدرب باتريس كارتيرون بعض الوجوه الجديدة، إلا أن أيا منها لم يكن له تأثير، لكن كان هناك مجال لقرار حكم فيديو أخير حيث حصل زيزو ​​على ركلة جزاء في وقت متأخر ليسجل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.