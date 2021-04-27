نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العرب والقنوات المجانية الناقلة للقرعة || تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، يترقبون موعد قرعة كأس العرب الليلة في العاصمة القطرية الدوحة، ويبحثون عن القنوات الناقلة للقرعة للتعرف على المجموعات ونظام البطولة، التي تنطلق لأول مرة بمشاركة 23 منتخب عربي، على ملاعب قطر التي سوف تستضيف أم البطولات العام القادم، مونديال العالم في كرة القدم، والبطولة تعتبرها قطر بروفة واستعداد جاد لتنظيم المونديال، وسوف تقام مراسم البطولة الليلة في دار الأوبرا في العاصمة الدوحة، بحضور عدد محدود من مسئولي الاتحاد العربي لكرة القدم مع أخذ كل التدابير الاحترازية بسبب وباء كوفيد 19، وفيما يلي موعد القرعة والقنوات المجانية الناقلة للفاعلية الهامة التي تنتظرها الجماهير العربية.

موعد قرعة كأس العرب 2021 بقطر

البطولة العربية للمنتخبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي عن نقل البطولة على القناة الرسمية للاتحاد الدولي “فيفا” على موقع يو تيوب، في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مدينة القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، ودولة قطر منظم البطولة، 22.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة قرعة كأس العرب

سوف تنقل فاعليات قرعة كأس العرب عبر شاشة قناة بي إن الإخبارية المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية حتى يستمتع بها المشاهد العربي في كل مكان وفيما يلي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة بي إن الإخبارية الجديد 2021