نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العرب والقنوات المجانية الناقلة للقرعة || تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، يترقبون موعد قرعة كأس العرب الليلة في العاصمة القطرية الدوحة، ويبحثون عن القنوات الناقلة للقرعة للتعرف على المجموعات ونظام البطولة، التي تنطلق لأول مرة بمشاركة 23 منتخب عربي، على ملاعب قطر التي سوف تستضيف أم البطولات العام القادم، مونديال العالم في كرة القدم، والبطولة تعتبرها قطر بروفة واستعداد جاد لتنظيم المونديال، وسوف تقام مراسم البطولة الليلة في دار الأوبرا في العاصمة الدوحة، بحضور عدد محدود من مسئولي الاتحاد العربي لكرة القدم مع أخذ كل التدابير الاحترازية بسبب وباء كوفيد 19، وفيما يلي موعد القرعة والقنوات المجانية الناقلة للفاعلية الهامة التي تنتظرها الجماهير العربية.
موعد قرعة كأس العرب 2021 بقطر
البطولة العربية للمنتخبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي عن نقل البطولة على القناة الرسمية للاتحاد الدولي “فيفا” على موقع يو تيوب، في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مدينة القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، ودولة قطر منظم البطولة، 22.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات المفتوحة الناقلة قرعة كأس العرب
سوف تنقل فاعليات قرعة كأس العرب عبر شاشة قناة بي إن الإخبارية المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية حتى يستمتع بها المشاهد العربي في كل مكان وفيما يلي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة بي إن الإخبارية الجديد 2021
|القمر الصناعي
|التردد
|نايل سات
|12245، عمودي V،
|نايل سات
|11054، أفقي H
|سهيل سات
|11566، أفقي H.
|سهيل سات
|11547، عمودي V
موعد قرعة كأس العرب ونظام القرعة
يتواجد في هذه النسخة كافة الدول العربية دون أستثناء وأعلن الاتحاد العربي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن نظام البطولة والتي سوف تكون وهي أن تخوض المنتخبات أل 14 الأقل تصنيف في التصنيف العالمي 7 لقاءات بينهم ليصعد 7 منتخبات ينضمون إلي المنتخبات أل 9 ذات التصنيف الأعلى ليكون 16 منتخب يقسمون إلي 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.
المنتخبات المشاركة في كأس العرب بقطر
تضم البطولة 23 منتخب عربي سوف يتم تصفيات بين الفرق الأقل تصنيفاً لتكون البطولة المجمعة مكونة من 16 منتخب فقط، والمنتخبات المشاركة هي” مصر، السعودية، الإمارات، قطر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، جنوب السودان، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، سوريا، اليمن، موريتانيا، الأردن، فلسطين، العراق، لبنان”.
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