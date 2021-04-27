اللاعب النيجيري إيهيناتشو يقود ليستر سيتي الفائز للاقتراب من حلم دوري الابطال

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عمر شويل - جدة اللاعب النيجيري إيهيناتشو يقود الفائز ليستر للاقتراب من حلم دوري الابطال ، حيث احتفل كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر سيتي وكريستال بالاس في استاد كينج باور في ليستر بإنجلترا ، يوم الإثنين 26 أبريل 2021

عزز الاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو مستوى أفضل تسجيل له في مسيرته بهدف انتصار مذهل ، حيث انتصر ليستر سيتي على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق فارق سبع نقاط في المراكز الأربعة الأولى يوم الاثنين

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، سجل المهاجم النيجيري هدفًا، ليضع ليستر سيتي في المقدمة، وحافظ الفريق الملقب بالثعالب على النتيجة وحقق فوزًا غاليًا، ورفع من رصيد نقاطه إلى 62 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وهو المركز الذي يضمن لهم التأهل لدوري الأبطال، بفارق 4 نقاط كاملة على تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق 7 نقاط عن ويست هام يونايتد صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 5 جولات فقط من نهاية الموسم في البريميرليج

وسجل المهاجم النيجيري إيهيناتشو 14 هدفًا في آخر 14 مباراة له في جميع المسابقات عندما سدد كرة طويلة إلى الأمام من جوني إيفانز ، وقطع بقدمه اليسرى المفضلة الملعب، وسدد تسديدة صاعدة داخل المرمى القريب في آخر الدقيقة 80

وكان إيهيناتشو قد صنع في وقت سابق تيموثي كاستاني لهدف التعادل الذي أحرزه ليستر في الدقيقة 50 والذي ألغى هدف ويلفريد الأول لصالح بالاس في الدقيقة 12، وعزز الفوز بالمركز الثالث لفريق بريندان رودجرز الذي يتقدم بفارق، 4 نقاط عن تشيلسي في المركز الرابع وبفارق 7 نقاط عن وست هام في المركز الخامس، يتأخر ليفربول بنقطة أخرى ، حيث ستلعب الفرق الأربعة خمس مباريات.