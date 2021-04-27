رسميا: يوليان ناغلسمان مدربا جديدا لبايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء أن المدرب الحالي لنادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان (33 عاماً) سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري خلفاً لهانزي فليك الذي أعلن نيته الرحيل نهاية الموسم الحالي، في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.
وقال النادي البافاري في بيان إن "بايرن وقع عقداً مع يوليان ناغلسمان ليكون مدرباً جديداً له. المدرب المتحدر من بافاريا، سيترك لايبزيغ لينضم إلى ميونيخ في بداية الموسم المقبل في 1 جويلية 2021، وسيكون عقده مع بطل ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 30 جوان 2026".
ولم يحدد النادي المبلغ الذي سيدفعه للايبزيغ، لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى بايرن سيدفع نحو 25 مليون يورو تتضمن المكافآت، للحصول على خدمات ناغلسمان الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023.
وكالات
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