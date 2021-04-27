نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم 27/4/2021 والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي التي ستقام اليوم في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم، حيث يتوقع الكثير من المحللين وعشاق كرة القدم أن تكون المباراة بين الفريقين قوية وممتعة، حيث قدم كلا الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أداء قوي، تابع معنا لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

وستقام مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي اليوم يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021، والموافق هجريا يوم 15 رمضان 1442، وستقام المباراة في المواعيد التالية، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت غرينتش GMT.

الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت السعودية وقطر والعراق.

الساعة الحادية عشر مساء 11:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم

يتوقع الخبراء والمحللين أن يقوم زين الدين زيدان في مباراة اليوم بالدفع بخطة هجومية للفوز في المباراة، وسيتغيب عن المباراة العديد من اللاعبين المهمين نظرا للإصابة، وهم سيرخيو راموس، وفالفيردي، والظهير الأيسر ميندي وفاسكيز، ويتوقع أن تكون تشكيلة النادي الملكي أمام تشيلسي كالتالي:

تيبو كورتوا

ناتشو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارباخال

لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لتشيلسي

ويتوقع المحللون أن يدفع مدرب نادي تشيلسي بالتشكيلة التالية في مباراة اليوم، حيث يتوقع أن يقوم توماس توخيل بوضع الخطة التالية:

إدواردو ميندي

أنطونيو روديجر – تياجو سيلفا – سيزار آثبليكويتا

بن تشيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – ريس جيمس

ماسون ماونت – كاي هافيرتس – كريستيان بوليسيتش

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

وستنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة Bein Sports Premium 1، والتي يمكنك معرفة ترددها من الرابط تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport 1 HD الجديد 2021، وكالعادة فإن مباريات دوري أبطال أوروبا تذاع على قنوات بين سبورت.

توقعاتكم لمباراة اليوم

سيدخل النادي الملكي اليوم بكل قوة لفوز في المباراة ومحاولة ضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الريال ب13 نسخة لدوري أبطال أوروبا ويريد أن يعود لأمجاده وإلى منصات التتويج مرة أخرى، وقد تأهل الملكي عن طريق الفوز على نادي ليفربول في ربع النهائي بعد أن قدم أداء رائعا.

وعلى الجانب الآخر فإن نادي تشيلسي يريد الفوز في المباراة اليوم، وضمان الوصول للنهائي، حيث إنه سيواجه فريقا صعبا كريال مدريد، فهو مطالب بالتوازن بين الدفاع والهجوم والتركيز على خطف أهداف لقتل المباراة لتحقيق حلمه والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.