نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة عبر تردد بي ان سبورت الاخبارية في المقال التالي
تقام اليوم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات المقامة بمشاركة 23 منتخب يتبارون في بطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على لقب البطولة الاستثنائية التي ستقام في قطر مستضفيفة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستعتبر البطولة خير استعداد للمونديال للاطمئنان على كافة استعدادات قطر لاستضافة المحفل العالمي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في بلدان العالم مسببة توقف العديد من الأنشطة الرياضية، وتوقف الحضور الجماهيري في النشاطات المستمر حاليا وسط إجراء احترازية كبير للحفاظ على صحة الرياضيين، وسينطلق موعد قرعة كأس العرب 2021 اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 في السادسة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي.
نظام بطولة كأس العرب 2021
تقام البطولة بمشاركة 23 منتخب، حيث تقام أولا تصفيات بين 14 منتخب هم الأقل في تصنيف الفيفا يتبارون فيما بينهم بحيث يلتقي كل منتخب مع منتخب آخر ليتأهل سبع منتخبات تنضم إلى تسع منتخبات أخرى متواجدة فعليا في دور المجموعات بدون خوض التصفيات، ليكتمل عدد 16 منتخب سيتواجدوا في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم أربع منتخبات، بحيث تضم المجموعة الواحدة منتخب من كل مستوى من المستويات الأربعة التي تم تقسيم المنتخبات إليها فعليا.
مستويات قرعة بطولة كاس العرب
- المستوى الأول: الجزائر، تونس، المغرب، وقطر.
- المستوى الثاني: مصر، السعودية، العراق، والإمارات.
- المستوى الثالث: سوريا، (الأردن أو جنوب السودان)، (عمان أو الصومال)، (لبنان أو جيبوتي).
- المستوى الرابع: (ليبيا أو السودان)، (فلسطين أو جزر القمر)، (موريتانيا أو اليمن)، (الكويت أو البحرين).
مواجهات تصفيات كأس العرب المؤهلة لمرحلة المجموعات
- الأردن – جنوب السودان.
- ليبيا – السودان.
- موريتانيا – اليمن.
- فلسطين – جزر القمر.
- عمان – الصومال.
- لبنان – جيبوتي.
- الكويت – البحرين.
موعد قرعة كأس العرب 2021
- الثلاثاء 27 أبريل 2021.
- 6:00 توقيت موريتانيا.
- 7:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.
- 8:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.
- 9:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، قطر، سورية، اليمن، الكويت، البحرين، الأردن، لبنان، الصومال، جزر القمر، وجيبوتي.
- 10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة لقرعة كأس العرب مجانا
- عبر تردد BEIN SPORTS NEWS HD بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة: 12604، أفقي، نايل سات.
- تردد بين سبورت الاخبارية: 11566، أفقي، عرب سات وسهيل سات.
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