معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم نايل سات.. مجانا

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم نايل سات ، يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو لقاء يجمع بين الملكي ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ، وتود الجماهير في كل مكان الإطلاع على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على نايل سات والأقمار الأخرى، فيما يتطلع البعض لمعرفة تشكيلة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي نايل سات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على النايل سات ، في نفس السياق فقد أعلن مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان، قائمة الفريق استعدادا لمباراة تشيلسي اليوم الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد زين الدين زيدان غياب 4 لاعبين، وهم: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، بينما عاد توني كروس للقائمة.

وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي – الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل – الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو – الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

والآن نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على النايل سات ، والكثير من متابعي الفريقين يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد على النايل سات مجانا.

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

وبخلاف القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على نايل سات والأقمار الأخرى ، سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وذلك من خلال تقارير متتالية نوفرها لكم عبر قسم أخبار الرياضة.