نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات بعد تلقيه الضربة القاضية من لاعب إستونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حادث أثار استياء الشعب الأردني توفى اللاعب راشد صويصات بعد تعرضه لإصابة بالغة على إثر تلقيه الضربة القاضية في مباراة للملاكمة، وبعد انتهاء المباراة تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعد تدهور حالته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى مساء يوم الاثنين وكان عدد من المحللين قد وجه انتقادات لمشاركة لاعبي المملكة الأردنية ببطولة العالم نظرًا لعدم جاهزيتهم للمشاركة.

وكان صويصات في نزال من لاعب دولة إستونيا في وزن 81 كيلوجرام، وقد انتهت المباراة بخسارته بالضربة القاضية وبعد إنهاء المباراة نقل للمستشفى بحسب ما أعلنته اللجنة الأوليمبية الأردنية في بيان قامت بإصداره يوم الثلاثاء 27أبريل 2021م، وقد أعربت اللجنة عن أسفها الشديد لما حدث، وفي حين عادت البعثة للأردن بقى اللاعب في المستشفى ببولندا حتى وفاته.

أثار هذا الحادث غضب مجموعة من المعلقين على السوشيال ميديا، وطالبوا بفتح تحقيق شامل مع أعضاء اللجنة الأوليمبية والتي يرأسها الأمير فيصل بن الحسين ، في حين أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة للهواة AIBA عن فتح تحقيق من قبل المدعي العام في مدينة كيسلي.

وبطولة العالم للملاكمة للشباب هي مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة للهواة كل عامين للرجال والنساء، مع إقامة مسابقات الرجال والنساء بشكل منفصل، ويتم تقسيم الأوزان فيها لعشرة أقسام، وهذا العام أقيمت البطولة في الفترة من 10 إلى 24 أبريل بمدينة كيسلي البولندية.

وقد شهدت تلك الدورة من البطولة مشاركة 414 ملاكم من 52 دولة من فئة الشباب والشابات.

وحالة صويصات ليست هي الحالة للاعب توفى أثناء نزال في مباراة عنيفة، فقد حدثت في السابق عدة حوادث أخرى، منها وفاة لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 23 عامًا في عام 2019 بعد أن تأثر بإصابة في الرأس ولكنه سقط عندما كان ينتظر الإعلان عن النتيجة ودخل في غيبوبة استمرت 4 أيام ، كما حدثت حوادث أخرى مشابهة عدة مرات على مستوى العالم.