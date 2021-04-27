نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بدون تقطيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم، نتابع معكم اليوم مباراة جديدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لعام 2021، والتي تجمع بين فريقين من أهم الفرق الرياضية الموجودة في أوروبا، وهما الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني وفريق تشيلسي الانجليزي، بعد تأهلهما إلي مبارايات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك نعرض لكم تفاصيل أكثر حول موعد عرض المباراة وأهم القنوات الناقلة لها والمعلق الرياضي الخاص بها.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

يستضيف ريال مدريد اليوم نادي تشيلسي الانجليزي في العاصمة الإسبانية على أرضية ملعب إستاد الفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد هزيمته نادي ليفربول الأخيرة بمجموع أهداف ثلاثة مقابل هدف واحد، وبعد تغلب تشيلسي الانجليزي على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد، ونتابع اليوم مباراة ريال مدريد وتشيلسي الانجليزي بتعليق من الرياضي حفيظ دراجي، ليطلعنا على أحداث المباراة بشكل تفصيلي.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

من المقرر متابعة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا على العديد من القنوات المجانية يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

حصرياً نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم بشكل مجاني، بعد البحث المكثف عنه خلال الساعات القليلة الماضية، وبصورة عالية الجودة للاستمتاع بأحداث المباراة وهي على النحو التالي.