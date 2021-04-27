نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، يترقب الملايين من عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم ملحمة كروية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث سيتواجه العملاقين لأول مرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي النادي الإنجليزي مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل حول هذه المباراة النارية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

وستقام مباراة ذهاب نصف النهائي بين باريس سان جيرمان ومان سيتي في يوم الاربعاء غدا الموافق 28 إبريل 2021، وستقام المباراة على ملعب باريس سان جيرمان بالعاصمة الباريسية، حيث ستقام المباراة في ملعب حديقة الأمراء، وهو ما سيزيد حظوظ النادي الفرنسي في المباراة، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت غرينيتش GMT.

الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة الحادية عشرة مساء 11:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وستذاع مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين على قنوان بين سبورت القطرية، حيث ستذاع المباراة على قناة bein sports 1 HD premium والتي تحدثنا عن ترددها في المقال تردد قناة بين سبورت 1 HD الجديد 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة للمبارة

وستنقل العديد من القنوات مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين المان سيتي وباريس، وهذه القنوات هي:

قناة SuperSport Maximo 1.

قناة TVP 1 HD.

قناة RTS Duex HD.

قناة Virgin Media Two.

ويمكنك التعرف على تردد هذه القنوات بكل سهولة من خلال الرابط التالي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

سيتواجه الفريقان يوم الأربعاء القادم في المواعيد التي ذكرناها، ونتوقع أن نشاهد مباراة ملحمية ممتعة بين الفريقين اللذان نشاهد منهما أعلى مستوى لهما على المستوى المحلي وعلى المستوى الأوروبي، والفريقان يحلمان ويقاتلان لأجل الحصول على دوري أبطال أوروبا منذ سنوات ويجب على أحدهما الوصول للنهائي لتحقيق حلمه.

وستقام المباراة القادمة على ملعب الفريق الفرنسي “حديقة الأمراء”، مما سيجعل حظوظ النادي الفرنسي ألإفضل في المباراة وخاصة مع وجود لاعبين من الطراز العالمي في النادي الفرنسي كالحارس كايلور نافاس، والمهاجم الشاب مبابي ونيمار والعديد من اللاعبين في الفريق الباريسي.

وعلى الجانب الآخر فإن بيب جوارديولا يمتلك فريق ولاعبين على الطراز العالمي، وقد صرف النادي الإنجليزي الملايين وقام بشراء الكثير من اللاعبين لتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، فمن تتوقعون أن يتأهل إلى النهائي 2021، اتركوا توقعاتكم في خانة التعليقات.