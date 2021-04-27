مجانا استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري الأبطال

ينشر لكم ثقفني، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانا، في المواجهة الكبرى التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، وذلك في إطار مباراة ذهاب الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وفي هذا اللقاء يسعى الملكي إلى تحقيق الفوز واستغلال عامل الأرض، فيما يطمح البلوز في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة مباراة الإياب، وفي هذه الساعات تتزايد نسبة البحث بشكل كبير من قبل عشاق الفريقين لمعرفة ترددات القنوات التي ستذيع هذا اللقاء بشكل مجاني ومفتوح، ونوفر لكم أهم القنوات المجانية الناقلة لهذه القمة الكروية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

نوفر لكم في السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على جميع الأقمار الصناعية، حيث سيتم اذاعة هذه المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، وقد تم تكليف المعلق حفيظ الدراجي بالتعليق على هذه المنافسة، وتبدأ هذه المباراة بعد أن يطلق خكم المباراة صافرة البداية، وذلك عند الساعة 10.00 بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة، فيما تنطلق بتوقيت مصر والسودان عند تمام الساعة 9.00، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فيما أعلنت عدة قنوات نقل البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي مجانا، ونتابع معكم كافة القنوات الناقلة لهذه المعركة الكروية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على قمر النايل سات

ننشر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي مجانا على القمر الصناعي نايل سات، حيث يترقب الكثير من مشجعي الفريقين موعد انطلاق هذه المباراة، وفي هذه الأثناء تتزايد عمليات البحث بشكل مرتفع لمعرفة القنوات التي ستنقل هذه القمة مجانا.

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدرسد ضد تشيلسي

القمر نايل سات، والتردد 11766 (h)، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد آخر على نايل سات، بتردد 11765 (h)، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة ليبيا الرياضية على عرب سات، التردد 11721 (v)، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي، وتصحيح الخطأ 3/4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم مجانا

قناة Match! TV Russia

القمر انتل سات 66 شرق.

التردد 11580.

معدل ترميز 2400.

الاستقطاب افقى H.

قناة beIN Sports HABER HD