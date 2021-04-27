نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ضد تشيلسي: تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والإحتمالات المتوقعة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد ضد تشيلسي- تبدأ مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الثلاثاء في إسبانيا حيث يستقبل ريال مدريد تشيلسي في مباراة الذهاب. يدخل لوس بلانكوس المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظاً بسبب مستواه الجيد في المسابقة ، حيث تغلب على ليفربول في ربع النهائي. في غضون ذلك ، يحلق البلوز عالياً تحت قيادة توماس توخيل مع دفاع يسجل أوراق نظيفة في كثير من الأحيان. لم يستقبل تشيلسي أي هدف في آخر ثلاث مباريات، إليك كيف يمكنك مشاهدة المباراة وما يجب أن تعرفه:

عرض معلومات المباراة

التاريخ: الثلاثاء 27 أبريل

الوقت: الساعة التاسعة مساءا

الموقع: ملعب ألفريدو دي ستيفانو – مدريد أسبانيا

التلفزيون: beIN SPORTS

المعلق: حفيظ دراجي

الوقائع المنتظرة لمباراة الريال ضد تشيلسي

ريال مدريد: النتيجة السيئة في الدوري الإسباني يوم السبت، التعادل السلبي مع ريال بيتيس، قد تكون مدعاة للقلق، حيث سجل هجوم الريال 17 هدفًا في مباراة متتالية من أوائل يناير إلى منتصف أبريل، لكنهم فشلوا في التسجيل في ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة، وهو ما يثير القلق لأنهم واجهوا بعض الدفاعات الضعيفة مثل ريال بيتيس وليفربول. لكن عندما تنظر إلى عمق الهجوم، تكون الفرص موجودة لكن غياب اللمسة الاخيرة، فيجب أن يكونوا على ما يرام في مباراة الذهاب هذه، حيث يجب على كريم بنزيمة أن يظل في الامام وألا يتراجع كثيرًا ونتوقع منه أن يفعل ذلك، حيث يتطلع فريق تشيلسي الدفاعي إلى عدم ترك أي شيء خلفهم.

تشيلسي: يبدو البلوز بصحة جيدة وحصل على هدف كبير من تيمو ويرنر في نهاية الأسبوع الماضي والذي من شأنه أن يعزز ثقته بنفسه، على الرغم من أن الفريق لا يلعب بمهاجم صريح، إلا أن سرعته وقدراته الفنية قد تسبب بعض المشاكل لريال مدريد، من المتوقع توقع أن البلوز بالكرة على الأرض ويحافظ على التمريرات السريعة والقصيرة ضد دفاع الريال، حيث من المحتمل ألا يحصلوا على الكثير من الفرص في الهجوم.