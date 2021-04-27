انتصارات الزمالك

القاهرة – أ.ف.ب: واصل الزمالك انتصاراته بفوزه على ضيفه البنك الاهلي 4-1 بملعب القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم. سجل الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم “اوباما” (7) والمغربي حميد احداد (18 و43)، وقلص النتيجة للبنك الاهلي عاصم صلاح (67 من ركلة جزاء)، ثم اضاف احمد السيد زيزو الهدف الرابع لاصحاب الارض (90+9 من ركلة جزاء). ولعب البنك الاهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 عقب طرد محمد بسيوني لتعمده الخشونة مع طارق حامد، بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 39 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن الاهلي الثاني، وللأخير ثلاث مباريات مؤجله، فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

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