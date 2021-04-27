اتحاد السباحة ينظم محاضرة التغذية والرياضة في رمضان

نظم الاتحاد العماني للسباحة محاضرة عن بعد ( تطبيق زوووم) تحت عنوان التغذية و الرياضة في شهر رمضان تحدث خلالها الدكتور محمود الخطيب اخصائي تغذية رياضية عن مفهموم التغذية الصحية للرياضي و تأثيرها على الأداء و النتائج التدريبية، كما اكد على ضرورة اطلاع المدرب على اهمية نمط التغذية خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل و كيفية المحافظة على صحة الرياضي و مردوده بعد أكثر من 14 ساعة صيام .

واستعرض الدكتور محمود أنواع الغذاء و الشراب التي يجب يتناولها الرياضي خلا ل شهر رمضان في وجبات الإفطار والعشاء و السحور وفي ختام المحاضرة والتي حضرها 70 مشاركا من مدربين وسباحين، قام المحاضر بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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