ذي يزن يضع حجز الأساس لمبنى الاتحاد العُماني لكرة القدم الجديد

مسقط – العمانية: يرعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب غدا “الخميس” وضع حجر الأساس لمشروع المبنى الفني ومبنى إقامة اللاعبين للاتحاد العماني لكرة القدم وذلك في استاد السيب الرياضي. وتأتي إقامة هذا المشروع بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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